Las misteriosas palabras con las que Lolita Flores se reivindica

MADRID, 24 (CHANCE)

Lolita Flores ha compartido, hace escasas horas, una misteriosa reflexión en su cuenta de Instagram. Fiel a su carácter, la cantante ha querido responder a sus críticos poniendo los puntos sobre las íes y dejando claro que, ante todo, para ella está su nieto Noah.

Con una fotografía del hijo de Elena Furiase de espaldas, la artista nos deja unas palabras que no podemos menos que compartir (y comentar, claro está):"Para todos los que se preocupan, preocupantes y preocupados , buenas namdrugadas, no hay principio ni fin pasado o presente ni siquiera futuro, Porque el futuro lo marcará él, buenas madrugadas followerrs no sé si se dice así y me da igual, vuelvo a repetir el que esté libre de pecado ya sabe lo que tiene que hacer, y por favor vamos a ser de verdad que esta espalda tan chica es mi mapa , que en ese mapa encuentro mi tesoro, no preocuparse tanto por mi e intentar conocerme mejor, así llegarais a la conclusión, ellos antes que nadie, pero mi vida también como ser único también va por delante, a su lado con distancia de seguridad y con mascarilla, la distancia para que no me vean llorar, reírme, amar y emborracharme las mascarillas para que no escuchen palabras feas que les puedan doler, pero sin una y sin otra soy la mujer que le planta cara ante las adversidades, que sepan que el día a día me mueve, me hace caminar hacia el amor por ellos, por los que quiero, no se confundan conmigo, cuanto más sé, más libre soy, tontos de aquellos que piensan que callando me ganan, me gana la palabra sobre todo la palabra verdadera que sale de las entrañas, estoy bien , planteándome esa espalda de la que yo ojalá pueda ver crecer como me gustaría, y vuelvo a decir , el que salga el último que cierre la puerta, aquí no se obliga a nadie. Noah te quiero viva tu, vivan tus agüelas la Gitana la rubia y la dos, viva tu corazón y viva el teatro @llevamehastaelcielo hasta el 30 de agosto @teatro galileo , desde el 4 de septiembre hasta el 13 vivan @teatrosluchana y después @lafuerzadelcariño ojalá que dios te dé Salud y esa espalda maravillosa para que tu agüela escriba su historia a golpe de besos en ella"

No sabemos qué le habrá pasado a Lolita para escribir estas sinceras palabras en las que, además de su amor por su nieto Noah, aclara que ella va por delante y que cuánto más sabe más libre es. Una reivindicación en toda regla de una mujer que planta cara a las adversidades y a la que el amor por los suyos es lo que la hace avanzar.

Unas misteriosas palabras con las que una Lolita más valiente que nunca se describe a sí misma. Eso sí, consciente de que muchos no entenderán su reflexión y otros muchos la criticarán, aclara que se encuentra perfectamente. Y, con la ironía que la caracteriza, no duda en invitar a irse a aquellos a quienes no les guste lo que, en este arrebato de sinceridad, ha confesado por primera vez.