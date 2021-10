La mitad de los cruceristas viajará en 2022

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Uno de cada dos cruceristas cuya reserva se vio cancelada por la pandemia, prevé realizar su crucero en 2022 aunque uno de cada cuatro, ya lo ha hecho en 2021, según Vayacruceros.com, portal de viajes.

La venta anticipada de 2022 está a un nivel cercano al de 2019, "uno de los mejores años para el sector y esta cifra es esperanzadora", según el portal de viajes.

A finales del 2021 estará activa el 70% de la flota mundial y, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) en junio de 2022, lo estará ya el 95%.

La vuelta a la navegación de los cruceros ha traído novedades a bordo en lo que a seguridad e higiene se refiere, ya que navieras, operadores y puertos han aunado fuerzas para garantizar que los cruceros sean más seguros si cabe en esta nueva etapa.

Esto, junto con las restricciones de algunos países a la hora de hacer visitas, ha generado en los cruceristas el interés por un nuevo destino, el barco.

Actualmente, los barcos ofrecen una variedad de actividades, instalaciones, comida y servicios que, unido al control de aforo, mayor distancia en los espacios, genera mayor comodidad para los pasajeros que deciden quedarse disfrutando de los barcos.

APUESTA POR ESPAÑA Y EUROPA EN 2022

Las principales navieras han posicionado sus mejores barcos en los principales puertos de Europa, ya que en 2022 habrá al menos cinco barcos nuevos en este continente.

Concretamente, desde el puerto de Barcelona harán cruceros varios de ellos: Wonder of the Seas de Royal Caribbean, Costa Toscana y Costa Firenze, Celebrity Beyond y MSC Virtuosa de MSC Cruceros. Entre otros atractivos estos barcos incorporan: simuladores de surf, tirolinas, espectáculos tipo Broadway, simuladores de Fórmula 1 o el mayor techo LED del mundo.

En España, hay puertos de importante reconocimiento para los cruceros marítimos, cabe destacar que Málaga prevé superar las 250 escalas en 2022, Palma de Mallorca tiene programadas 496 escalas, 161 en Ibiza y 823 para Barcelona.