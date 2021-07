El Mobile World Congress 2022 se enfocará en experiencias inmersivas y en la tecnología 5G

Hoffman alenta la asistencia para "exhibir, discutir, debatir"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El Mobile World Congress (MWC) 2022 se centrará en experiencias inmersivas y en la tecnología 5G, según ha explicado el ceo de Mobile World Capital (MWCapital), Carlos Grau, en un debate online celebrado este miércoles sobre el congreso de este año.

El director general de los mercados occidentales de FunPlus, Enric Cabestany, ha dicho que también será importante para el sector de los videojuegos "el despliegue del 5G, porque estos serán multiplataforma y para ello se necesitan conexiones", según un comunicado de la Asociación Española de Directivos (AED), organizadora del debate.

Según Grau, mientras que en la edición 2021 los hologramas han cobrado un especial protagonismo, en 2022 "viene una aceleración del 5G alrededor de nuevos servicios", siendo los sectores educativo y de la salud dos de los ámbitos que más se pueden beneficiar.

El periodista y tecnólogo Albert Cuesta ha recordado que en la industria de servicio de telecomunicaciones "no solo importan los dispositivos", y ha añadido que la tendencia actual de las operadoras es trasladar sus centros de datos a las nubes públicas.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Grau ha dicho que "se va a hacer un gran esfuerzo alrededor del talento con los fondos europeos" y que el 'reskilling', el humanismo y la colaboración público-privada son parte de la solución.

Durante su intervención, Grau también ha puesto en el centro del debate "la situación de emergencia digital actual" a la hora combatir la brecha digital.

Todos los ponentes han coincidido en que es un acierto el traslado del 4 Years From Now (4YFN) al recinto Gran Via de la Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, porque se han generado más sinergias y se ha dado más visibilidad al ecosistema emprendedor.

La sesión ha concluido con un mensaje de agradecimiento del director de la GSMA, John Hoffman, a todos los actores que han hecho posible el regreso del congreso, además de alentar a la asistencia para la edición de 2022 para "exhibir, discutir, debatir".