Moción.- Gamarra acusa a Vox de regalar una victoria a Sánchez para exhibir una unidad que no tiene en el Gobierno

Dice que Díaz se ha convertido en la "marca blanca" de Sánchez y explica que no votarán en contra "por respeto" a Tamames

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que hay "innumerables" razones para censurar a Pedro Sánchez, pero ha señalado que la moción de Vox está "condenada al fracaso" y además se ha utilizado para la promoción personal como, según ha dicho, hizo este martes la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien se ha convertido en la "marca blanca" del presidente del Gobierno. En este escenario, ha acusado a Vox de "regalar" al jefe del Ejecutivo una victoria para exhibir una unidad que no tiene y le ha solicitado convocar ya las generales.

"Haga algo noble por su país y convoque. Váyase con dignidad porque usted sabe perfectamente que su tiempo se ha acabado. Salgamos de la España de Pedro Sánchez y oigamos a la España real en las urnas", ha solicitado Gamarra en su intervención en la moción de censura de Vox, que presenta como candidato al economista Ramón Tamames.

Gamarra considera que esa moción "ha sido simplemente ociosa" y regala "una victoria parlamentaria" a Sánchez cuando su "derrota social es imparable". Según ha dicho, la censura al presidente "llegará pronto" en las urnas porque "se ha ganado el reproche de la sociedad".

"Estamos ante un inexplicable regalo al Gobierno, que con la previsible derrota de la moción podrá exhibir una unidad que no tiene", ha advertido, para insistir en que lo que está sucediendo en la Cámara es "extemporáneo e inútil".

EXPRESA SU "RESPETO" A TAMAMES

Sin embargo, Gamarra ha expresado su "respeto" al profesor Tamames, quien representó la España de la "reconciliación y la Transición" junto al Partido Comunista, que "participó en el consenso constitucional". "Esa España nos inspira en esta encrucijada de la política española, que reclama opciones, líderes y proyectos consistentes", ha aseverado.

Así, ha explicado que con su abstención el PP agradece a Tamames su "esfuerzo por venir a la que fue su casa" pero no pueden ir "más allá" porque España está esperando "una alternativa" que no es el profesor de Economía.

"No vamos a votar a favor de la moción por respeto a los españoles y no vamos a votar en contra por respeto a usted, señor Tamames", le ha espetado, para añadir que el Parlamento no es un lugar par ala política "frívola" en la que están "embriagados en las últimas legislaturas".

Dicho esto, Gamarra ha justificado esa abstención asegurando que el PP es un partido "sin ataduras" y con criterio propio, al que guía el interés general de los ciudadanos. Según ha añadido, son un partido que "combate las políticas de un Gobierno dividido, presidido por alguien sin autoridad para destituir y formado por ministros sin dignidad para dimitir".

LA MOCIÓN, INSTRUMENTO PARA "FABRICAR RELATOS ADULTERADOS"

Tras lamentar que el Congreso haya vivido cuatro mociones de censura en los últimos seis años, ha criticado que este "mecanismo excepcional" se haya convertido en una "suerte de herramienta para la promoción personal o la fabricación de relatos adulterados".

A renglón seguido, se ha referido a la intervención que tuvo ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se prolongó más de una hora, asegurando que demostró ser la "marca blanca" de Sánchez en Podemos. "A Pablo Iglesias le ha salido una alumna aventajada como Yolanda Díaz que ayer fue proclamada la marca blanca de Pedro Sánchez al frente de Podemos", ha espetado.

En su discurso, Gamarra ha aludido al llamado 'caso Mediador' y ha afirmado que con la moción han "regalado" a Sánchez "una cortina de humo para tapar unos días sus escándalos". "Y eso que es un presidente del Gobierno que nunca mereció tanto ser censurado", ha abundado.

Según ha añadido, con Sánchez se ha producido una "enmienda a la totalidad a cuatro décadas de vida en democracia", a lo que, a su juicio, hay que añadir un "sinfín de escaramuzas, peleas, batallas y desautorización en el seno de un Gobierno que solo comparte la voluntad de mantener sus prebendas y privilegios ministeriales".

Así, Gamarra ha afirmado que la pregunta no es cuántos gobiernos perderán en mayo sino qué quedará del PSOE "después del sanchismo". A su entender, eso es lo que se debate en este momento dentro del Partido Socialista.

LA LEY TRANS Y LA LEY DEL SOLO SÍ ES SI

Gamarra ha repasado algunas de las últimas medidas del Gobierno, como la Ley Trans o la ley del 'solo sí es sí', asegurando que esta última es un "monumento al sectarismo ideológico", a la "ignorancia jurídica" y un "atropello" a la protección de las mujeres.

También ha afirmado que el "escudo social" del Gobierno "se cae a pedazos por la pésima gestión", ha criticado la "caótica" gestión con los fondos europeos y ha aludido a los trenes que "no caben por los túneles". Además, ha denunciado los insultos a los empresarios o jueces, y ha criticado el "escandaloso maquillaje" con los fijos discontinuos.

Gamarra ha indicado que "jamás las instituciones" habían sufrido tanta "degradación" y ha señalado que las "chapuzas legislativas" se han convertido en "moneda corriente". Tras criticar la ocupación en las instituciones, ha asegurado que "la regenración institucional va a ser una de las prioridades" del Gobierno. "Las cicatrices que están dejando son profundas y al PP les tocará coserlas", ha añadido.

EL PP SIGUE SU "PROPIO CAMINO"

La 'número dos' de Feijóo ha dicho que el PP sigue su "propio camino", que es el que puede agrupar a los españoles que "quieren acabar con esta pesadilla y pasar de un Gobierno que resiste a otro que gobierna".

Tras criticar que Alberto Núñez Feijóo haya sido objeto de las críticas de PSOE, Vox y los demás grupos, ha lamentado el "teatro" y que se vivió este martes en la Cámara con la moción de censura que, a su juicio, fue también "un mitin pagado con dinero de todos los españoles".

Gamarra, que ha dicho que este Gobierno "hostil" a la mayoría moderada tiene en el PP a su "más firme adversario", ha señalado que este debate debería ser el "triste epílogo de una etapa política que España está camino de superar".

"Este espectáculo, que no se propio ni de niños tiene que acabarse", ha dicho, para agregar que España necesita que "vuelva la política seria, sensata y ejercida para adultos para una sociedad adulta".