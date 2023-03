Moción.- Tamames afea a Sánchez que ni Polonia ni Hungría reforman el Código Penal para "beneficiar a amigos"

Reprocha a Sánchez su respuesta con un texto "preparado" de una hora y cuarenta minutos: "¿Por qué tenemos que hablar tanto?"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El economista Ramón Tamames ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Ejecutivo haya procedido a reformar el Código Penal para suprimir el delito de sedición y modificar el de malversación para "beneficiar a unos amigos de la casa", esgrimiendo que es algo que no se ha hecho ni en Polonia o Hungría.

En su réplica a Sánchez, al que ha afeado que su intervención se haya extendido por una hora y 40 minutos y que se ha limitado a leer papeles que ya traía preparados, Tamames ha salido en defensa de Vox, subrayando que es un partido que "no ha hecho el levantamiento de la sedición como delito para beneficiar a unos amigos de la casa", mientras para beneficiar a otros levanta el delito de malversación".

Eso, "con todos los respetos que le tengo", le ha dicho a Sánchez, "sí que tenía que haber provocado una moción de disolución de las Cortes porque eso no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría". "Levantar el Código Penal en función de las necesidades de una sola persona y su deseo de poder no ha existido en ningún sitio de Europa últimamente", ha subrayado, esgrimiendo que Vox está por la Constitución y no hará nada en su contra.

BLAS PIÑAR Y LARGO CABALLERO, EL "LENIN ESPAÑOL"

Asimismo, se ha defendido del hecho de que Sánchez le haya echado en cara que es candidato del partido heredero de Blas Piñar. Si saliera a la calle y preguntara quién es Blas Piñar, ha esgrimido, "no lo sabe ni el 0,001, nadie sabe quién es".

En cambio, ha recordado al histórico dirigente del PSOE Francisco Largo Caballero, a quien llamaban "el Lenin español" y que ha señalado como uno de los "responsables" de la Guerra Civil. "Ahí no me ha gustado que haya dicho eso porque se veía que alguien le ha proporcionado el nombre porque usted es muy joven y seguro que ni siquiera se acordaba de él", ha reconocido.

Tamames ha defendido así la selección de temas que ha hecho en su discurso y ha criticado que Sánchez haya dedicado hasta una hora y cuarenta minutos en responderle, proponiendo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, una reforma del reglamento de la Cámara para regular los tiempos de intervención.

"¿Por qué tenemos que hablar tanto?", ha preguntado el candidato en la moción de censura en una réplica a la que ha dedicado solo catorce minutos. Según ha sostenido, los discursos acaban siendo "reiterativos" y en cambio no se responde a los temas del debate, reprochando a Sánchez que haya recurrido a una intervención preparada de antemano y no le haya respondido a muchos de los temas planteados.

Entre ellos ha destacado su defensa de reformar la ley electoral para acabar con la "sobre representación" que creen que tienen los partidos nacionalistas, su defensa al uso del español en Cataluña, la corrupción o un Gobierno "conciliador" que "se aleje de Frankestein".

"CATALUÑA HOY NO TOCA"

En cambio, ha explicado que él ha reducido su intervención y hecho una elección de temas. "Cataluña hoy no toca. ¿Por qué? Porque son muchos temas", ha resumido.

También ha explicado que el cambio climático lo ha abordado desde un análisis de la situación del agua en España o de los bosques, consciente de la postura de Vox al respecto. Sin embargo, ha asegurado que el 80 por ciento de los seguidores de Santiago Abascal "reconocen la verdad del calentamiento global" y espera que "pronto" en el partido sean "estudiosos también de ese tema".