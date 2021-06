Moda, gastronomía, arte y ocio en familia... ¡Un plan insuperable al aire libre y junto al mar!

'Downtown Market Barcelona' vuelve al Centro Comercial Maremagnum el fin de semana del 5 y 6 de junio

MADRID, 31 (CHANCE)

Downtown Market Barcelona, el único Urban Market del Puerto de la ciudad condal que se celebra al aire libre, ¡vuelve con más fuerza y más seguro y sostenible que nunca! Los próximos 5 y 6 de junio os proponemos un fin de semana de shopping junto al mar para descubrir nuevas marcas de moda, degustar opciones gastronómicas, con música, diversión y actividades infantiles gratuitas que harán las delicias de toda la familia en el Centro Comercial Maremagnum.

Un mercado urbano al aire libre en el Puerto de Barcelona donde disfrutar de la brisa del mar conociendo nuevas marcas de diseñadores artesanos, probando nuevos productos gastronómicos locales y viviendo experiencias diferentes junto a los más pequeños de la casa.

Si eres de los que adora la moda, en la plaza exterior del Centro Comercial encontrarás las propuestas de jóvenes diseñadores como 'B THE BABY' - con ropa para niños desde los 3 meses hasta los 4 años fabricada localmente con materiales sostenibles - 'CUÉLGATE LA MASCARILLA', con cuelga mascarillas hechos a mano con madera, cristal, perla, piedra natural y acero inoxidable, o 'BY ARIADNA', con joyas de plata combinadas con piedras naturales, perlas cultivadas y un packaging comprometido con el medio ambiente.

¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu casa? En Downtown Market encontrarás numerosas propuestas, como las ilustraciones de 'BALANSI' - inspiradas en sus vivencias acumuladas en sus múltiples viajes - o las plantas de 'KOKEDAMUS' que apuestan por la sostenibilidad, aportando oxígeno y reduciendo el plástico. Ideas ideales para hacer un regalo especial, como 'ED'O OLIVE OIL', el primer aceite de oliva del mundo que se ha expuesto en museos de diseño por su envase único que fusiona gastronomía, arte y sostenibilidad.

Para reponer fuerzas entre compra y compra, no podían faltar foodtrucks con diferentes propuestas culinarias. ¿Te apetece un Aperol Spritz? Acércate a LA SPRITZERÍA para saborear el famoso aperitivo italiano antes de degustar una de las pizzas artesanales al horno de leña de LA MILONGUITA. Si prefieres comida asiática en lugar de italiana, Downtown Market Barcelona ha pensado en todo y, de la mano de WE LOVE ASIA viajarás sin moverte de Barcelona a los mercados de Bangkok, a las izakaya de Japón o a un restaurante a pie de calle de Hanoi. Y, si lo que te pide el cuerpo es un bocadillo gourmet internacional con pan rústico 100% natural o tapas variadas de diferentes países, acércate a THE CRAFTSMAN, un acierto seguro.

Y, como los más pequeños de la casa son los grandes protagonistas de cualquier plan, Downtown Market también ha pensado un plan inolvidable para vivir en familia. Con motivo del Día Mundial Del Medio Ambiente, Maremagnum ha organizado un taller gratuito de huertos urbanos para que todos aprendan a cultivar en casa impartido por Belong to Sea, empresa que promueve acciones y eventos sostenibles. Además, el Centro Comercial regalará un kit plantable por familia, creados por el Centro Especial De Trabajo Apunts, que da oportunidades laborales a personas con capacidades especiales por trastorno de salud mental.

Una cita única que no hay que dejar escapar para disfrutar con nuestros, al aire libre y al lado del mar, de un fin de semana ideal en el que la artesanía, la gastronomía y el ocio en familia se convertirán en los grandes protagonistas.