La modelo Noelia López, embarazada de su segundo hijo

MADRID, 5 (CHANCE)

¡Noelia López está embarazada! Su abultada barriguita, imposible ya de disimular a pesar de la holgada blusa que ha escogido para asistir al desfile de la firma infantil 'Mayoral' en Madrid, la ha delatado. La modelo se convertirá en madre por segunda vez dentro de unos meses con el exfutbolista Roberto Jiménez, con el que mantiene una discreta relación desde la primavera de 2022.

Una gran noticia sobre la que Noelia, radiante, nos ha contado los primeros detalles, reconociendo que es un bebé muy esperado y que, aunque todavía desconocen el sexo, no duda que se convertirá en el mejor compañero de juegos para su hijo mayor, Arnaldo, de 6 años.

"No quería decirlo tan pronto, he venido así para disimular pero no ha servido de nada... Estoy muy bien. Es una bendición siempre y una buena noticia, estamos muy felices y contentos" ha afirmado ilusionada, revelando que aunque las primeras semanas han sido "duras" ahora se encuentra fenomenal.

"Estoy en un momento muy bonito, muy tranquila, y aunque cada uno tiene sus preferencias y el pequeño lo que quiere es un niño para jugar al fútbol con él, lo que venga que venga bien" añade.

A pesar de que Roberto y ella están encantados y muy enamorados, confiesa que por el momento no se plantean pasar por el altar porque "hay otras prioridades ahora mismo". "Poquito a poco, disfrutando de cada etapa" afirma.

Un momento muy especial de su vida en el que todo no es de color rosa porque, como confiesa su relación con su expareja le ha traido muchos disgustos. "He sufrido mucho y sigo sufriendo por tema de mi hijo con la otra parte. La situación que vivo eso no lo sabe nadie" reconoce.

Sin embargo, Noelia ha querido lanzar un mensaje a las personas que puedan estar en una situación parecida a la suya: "Hay más oportunidades en la vida. A veces hay relaciones que no salen bien, pero hay otras oportunidades y se puede ser muy feliz".