Modesto Lomba, sin miedo a nada pese al complicado momento que vive la moda

MADRID, 8 (CHANCE)

Modesto Lomba ha sido uno de los diseñadores que acaban de presentar la iniciativa Madrid ES Moda, para reactivar y fomentar el consumo de moda nacional. Un evento que devuelve al sector el protagonismo que se merece y que ya está calentando motores para la próxima celebración de la MBFW, que pese a la crisis del coronavirus y cumpliendo con todas las medidas de seguridad, se celebrará para deleire de los fashionistas.

- CHANCE: La pandemia nos ha terminado afectando a todos en todos los sectores.

- MODESTO: Nos ha afectado, es un problema que está dentro de nuestro sistema pero creo que ya hemos aprendido a jugar al ajedrez y creo que es la responsabilidad y la consciencia de cada uno de nosotros poner en marcha todo, no nos podemos seguir parando.

- CH: Qué nuevas iniciativas se van a tomar, cuáles van a ser esos cambios.

- MODESTO: Ver las cosas con más lentitud pero que en el fondo lo que estamos diciendo es más consciente, más responsable, más pausada, no esas compras compulsivas sino compremos algo mucho más afectivo que es lo que ha sido siempre la moda. Desgraciadamente el 'fast fashion' nos ha llevado a un consumo poco cariñoso, poco amable, poco responsable y el 'slow fashion' nos lleva a lo contrario. Iniciamos una etapa nueva, un juego nuevo y tenemos que aprender a hacerlo. Es lo que estamos pidiendo todos.

- CH: Imagino que habréis notado el descenso en las ventas, pero habrán aumentado los pedidos online.

- MODESTO: Si, efectivamente. En este cambio las herramientas tecnológicas que ya estaban en marcha desde hace varias décadas ahora es el mejor momento y la mejor compañía para que todo esto que estamos presentando se pueda implantar con mucha más lógica. Una cosa que también tiene ventaja es que nos ahorra tiempo y si entendemos que lo que más vale en nuestra sociedad es el tiempo, pues es bueno. Este nuevo formato nos da más tiempo para nosotros con los nuestros y para las cosas realmente importantes. Lo que escucho a amigos es que han dejado de perder ese tiempo de desplazamientos que al cabo del día igual son tres o cuatro horas, eso son tres o cuatro horas para uno mismo.

- CH: A partir de ahora los desfiles serán menos presenciales.

- MODESTO: En esta nueva etapa van a cambiar las pasarelas, como se presentan las colecciones como entendemos las presentaciones de las colecciones. Los rostros conocidos seguirán estando en el entorno del diseñador, en primera fila o como clientes pero sí que es cierto que habrá menos público. A mí no me asusta nada, hace más de 10 años planteaba que los desfiles o las presentaciones de las colecciones, con las herramientas de hoy en día, lo más inteligente es hacerlo solamente para profesionales, que de alguna forma el consumidor lo viera desde casa. Lo que yo en su momento decía y se echaban las manos a la cabeza, pues efectivamente es así.

- CH: Eres un visionario.

- MODESTO: No, no quiero aunque podría jugar al efecto Rappel pero no es mi misión. Simplemente creo que cualquier profesional tiene una visión más lógica y más inteligente de su trabajo.

- CH: Qué le dirías a esos que siguen pensando que todo es un invento del gobierno, que no hay que utilizar mascarillas.

- MODESTO: Yo no sé si tengo o no la opinión muy clara. Si esto es un invento de diferentes gobiernos o de alguien, desde aquí aprovecho para felicitarle, le ha salido muy bien. Creo que es un poquito absurdo, creo que desgraciadamente si habría que felicitar a alguien por esta pandemia es a todos nosotros, no solo por lo bien que lo hemos hecho, también por lo mal que lo hemos hecho. Soy de los que piensan que estas cosas suceden y van a seguir sucediendo por lo que llevamos diciendo desde la moda, que el consumo masivo e irresponsable no nos lleva a ninguna buena situación, este es el mejor ejemplo. Hablar de 'slow fashion', de moda de autor, de artesanía, es lo más inteligente y lo mejor que podemos hacer en contra de cualquier absurdo que podamos pensar.