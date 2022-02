Monago decide no convocar el Congreso Regional del PP de Extremadura hasta que el partido recupere la normalidad

MÉRIDA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado este lunes su decisión de no convocar el Congreso Regional del PP extremeño hasta que el partido "recupere la normalidad" a nivel nacional.

Así lo ha anunciado Monago este lunes en rueda de prensa en Mérida, acompañado de los presidentes provinciales del PP de Cáceres y Badajoz, Laureano León y Manuel Naharro, respectivamente, en la que ha justificado su decisión de no celebrar el congreso para "no someter a una tensión innecesaria a la organización", ya que "algunas veces las prisas no son buenas consejeras", ha dicho.

Por eso, el dirigente del PP extremeño ha reiterado que "hasta que no se calme esta situación", no se celebrará el Congreso Regional con el deseo de "no someter a los afiliados a un congreso en este momento" hasta que se encuentre un "momento óptimo" para celebrarlo.

Así, y respecto a la situación nacional del PP, Monago ha lanzado un mensaje a la unidad porque "el PP es un partido de Estado, necesario para la democracia".

MOMENTOS "MUY DUROS"

En su comparecencia ante los medios, tras reconocer que a nivel nacional se están viviendo "momentos muy duros" para "toda la familia del PP", ha lanzado un "mensaje de esperanza" y "en positivo" sobre el futuro del partido, y ha pedido en tanto que responsable público de la formación "disculpas sinceras" por lo que puedan sentir los militantes ante una situación "muy complicada".

Así, ha incidido en que con la no convocatoria del Congreso Regional él trata de no contribuir al "malestar" que puedan sufrir la "familia del PP" por la situación a nivel nacional del partido, y ha defendido que dicho cónclave se celebre hasta que se encuentre un "momento óptimo", ante lo que ha invitado a la "unidad" y ha lanzado un mensaje de "esperanza" porque "todo se va a resolver" para dar lugar a un Partido Popular que sea "una alternativa seria, solvente".

"Nosotros (desde el PP de Extremadura) tenemos que contribuir desde nuestra cuota de responsabilidad" a que la situación "se calme" en el partido en España, porque esto es también "lo mejor para el PP en la región", tras lo cual ha incidido en que éste es su argumento para decidir que "de momento" el Congreso Regional de la formación "no se va a celebrar" hasta que se recupere la "normalidad" y porque, igualmente, la situación "se tiene que calmar".

De este modo, Monago ha afirmado que él no quiere "someter a una tensión innecesaria a la organización" y ha invitado a "tranquilizarnos todos" por considerar que "es lo mejor" para alcanzar la "normalidad" del partido a nivel nacional y, ya posteriormente, convocar el Congreso del PP extremeño, dentro de lo que ha explicado que es una decisión suya que ha comunicado a los dos presidentes provinciales de la formación.

"Parece razonable ponerle fecha (al Congreso Regional) pero no en este momento", ha recalcado el presidente del PP extremeño, quien ha señalado que desde su posición en la región va a hacer "todo lo posible porque esto se calme", en alusión a la situación del partido a nivel estatal, y "para no generar más problemas a los ciudadanos que los que tenemos".

En este punto, ha vuelto a pedir "disculpas" por "lo que está pasando" en el PP a nivel nacional, así como a mostrar su "compromiso de trabajar para intentar calmar esto", en tanto que "hay mucha gente dolida", y a su juicio hay que aplicar el "sentido común" para no convocar ahora el Congreso Regional. "Vamos a intentar aliviar nosotros, con sentido común", ha espetado.

"En este momento lo mejor es que hagamos las cosas bien", ha vuelto a incidir sobre la convocatoria del Congreso Regional donde se elegirá al líder de la formación en la comunidad; al tiempo que ha subrayado que su decisión de no convocarlo ahora contribuye a su juicio a que "el partido sea respetable".