Monago se despide tras 14 años "apasionantes" frente al PP extremeño y dice que Guardiola tiene "mimbres" de presidenta

BADAJOZ, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente saliente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, se ha despedido este sábado tras 14 años "apasionantes" al frente del PP extremeño, tras los que deja paso a María Guardiola, que a su juicio "tiene todos los mimbres para ser presidenta de la comunidad autónoma".

Monago se ha pronunciado de esta forma este sábado durante su discurso en el XIII Congreso Regional del PP de Extremadura, en el que se despide como presidente del partido durante 14 años, para dar paso a María Guardiola, que ha sido proclamada presidenta con el 97,7 por ciento de los votos.

En su intervención, Monago ha señalado que los 14 años que ha sido presidente del PP de Extremadura, lo ha "dedicado en alma, vida y corazón a los extremeños", con "aciertos" y "seguro que con muchos errores", por los que ha pedido disculpas, pero "el tomar decisiones tiene eso, y el ser valiente en la defensa de tus postulados, también".

Así, Monago se ha dirigido a la nueva presidenta del PP extremeño para mostrarle su apoyo: "Te vamos a ayudar todos, tienes ilusión, tienes ganas, tienes un gran partido y un gran equipo, y tienes una maravillosa tierra que es Extremadura, que cuanto más la conozcan, más te va a enganchar", ha señalado Monago.

Por eso, ha señalado que Guardiola que Extremadura "necesita de toda tu energía, y de toda la energía del PP".

En ese sentido, Monago se ha mostrado convencido de que Guardiola "lo va a hacer bien", y ha asegurado que a partir de ahora, va "a hacer como Siri: si no me llamas, yo no hablo", ha resaltado el ya el expresidente del PP extremeño,

A partir de ahora, Monago ha explicado que se dedicará a ejercer su nueva responsabilidad como presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, "con un magnífico plantel, más que de compañeros, de amigos", lo que supone "una página más"

Por eso, ha dado las gracias al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente en este acto, por permitirle "seguir escribiendo páginas en la historia política de este humilde extremeño", tras lo que ha considerado que "en política hay que tener vocación", y él, la tiene, según ha reafirmado.

Una nueva responsabilidad en el PP que Monago va "a agradecer con trabajo", tras lo que ha concluido dando las gracias a todos los componentes del PP extremeño, y ha mostrado su preocupación por los incendios que permanecen activos en Extremadura y otras regiones.