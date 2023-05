Monago (PP) llama "metepatas" a Bolaños y le recuerda: "Uno va donde se le invita y donde no, no debe ir"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El senador del Partido Popular y expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado la presencia del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en el acto de la Comunidad de Madrid por el Dos de Mayo. "Uno va donde se le invita y donde no se le invita no debe ir y sobre todo no puede comportarse como el metepatas", ha expresado.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios durante un desayuno informativo de Fórum Europa con el candidato del PP en Asturias, Diego Canga, sobre el intento del ministro de subir a la tribuna de autoridades durante el acto cívico-militar del exterior de la Real Casa de Correos y ha recriminado a Bolaños querer estar "en todos lados".

Según ha dicho, lo que no le gusta es que una persona se "autoinvite" a los actos y ha insistido en que desde la Comunidad de Madrid se han atenido al protocolo: "Tiene que ser respetuoso con las instituciones que organizan esos actos".

"No me puedo plantar aquí" en este desayuno "y decir porque soy senador del Reino de España y porque yo lo valgo", ha destacado Monago, para reprochar al Gobierno que para ellos el "real decreto es primero Moncloa, luego Moncloa y después Moncloa, y las cosas no son así".