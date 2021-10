Monago reafirma en la Convención Nacional del PP que Extremadura "siempre ha estado por España y su interés general"

VALENCIA/ MÉRIDA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reafirmado este sábado que Extremadura es una región que "no falla", y que "siempre ha estado por España y su interés general".

De esta forma se ha pronunciado Monago este sábado en Valencia, donde ha participado en Valencia en la Convención Nacional del PP, en la mesa titulada 'La alternativa necesaria', moderada por la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán.

En su intervención, Monago ha dado la bienvenida a los extremeños que participan en esta convención nacional del PP porque "han tenido que hacer una gymkana hasta llegar hasta Valencia", debido a la situación de las infraestructuras en Extremadura.

Monago ha señalado que llega desde Extremadura "con mucha ilusión a Valencia", tras lo que ha resaltado que "la Extremadura rural es una Extremadura real, que no falla, que no siempre ha estado con el interés general", ya que según ha dicho, "produce energía con sus reactores nucleares, con sus centrales hidroeléctricas, con sus plantas fotovoltaicas de renovables" y sin embargo "no tiene una tarificación especial", ah dicho.

Así, el dirigente del PP extremeño ha reafirmado que la región extremeña "siempre ha estado ahí cuando se le necesita", y durante la pandemia, en la que no había coches en las carreteras, pero sin embargo "en la España rural había ruido en los caminos porque estaban trabajando los agricultores dando la cara por el conjunto de España".

Una España que "no falla" y que en la situación de pandemia que había "podía haber hecho huelga en aquel momento", pero sin embargo, los agricultores extremeños decidieron hacer durante la pandemia una "huelga a la japonesa para que no faltara absolutamente nada, no faltaran hortalizas, ni carne, ni verduras", ha señalado.

Por eso ha instado a los asistentes a que "no le llaméis la España vaciada", ya que "a un territorio extremeño no se le puede decir nunca que está vaciado, cuando tiene gente con talento", sino que según ha lamentado, "lo único que hay vaciado en España es el cerebro de quien dirige la Moncloa", ha dicho.

"Hay que pasar del enfado a la tarea, y de la frustración a la ilusión", ha señalado el dirigente del PP extremeño, quien se ha mostrado convencido de que el presidente del PP, Pablo Casado, será el próximo presidente del Gobierno.