Monago reitera que Extremadura "está al borde del colapso", por lo que "necesita la ayuda del Gobierno"

MÉRIDA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reiterado este martes que la comunidad extremeña "está al borde del colapso" sanitario por la alta incidencia de coronavirus, por lo que "necesita la ayuda del Gobierno de España", ya que "no tiene capacidad de respuesta con los recursos que tiene ahora".

"Si una comunidad está al borde del colapso, el Gobierno la tiene que ayudar", ha señalado el presidente del PP extremeño, en una entrevista este martes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que "los españoles, vivan donde vivan, tienen que tener los mismos derechos, también en el acceso a la sanidad".

Ante esta situación, Monago se ha preguntado si "¿vivir en Extremadura es ahora de mayor algo riesgo que vivir en otras comunidades?", algo que "no puede ser", tras lo que ha lamentado que el Gobierno de España está haciendo el "ventíleselo usted", ya que el hasta ahora ministro de Sanidad, Salvador Illa, "está de campaña", por lo que "con la peor pandemia de este siglo y del anterior, ahora resulta que tampoco tenemos Ministerio de Sanidad", ha lamentado Monago.

En su intervención, Monago ha lamentado que Extremadura tiene en la actualidad "los peores indicadores de incidencia acumulada a 14 días, no solamente de Europa, sino de todo mundo", y ante esta situación, ha considerado que el Ejecutivo extremeño "tenía que tener un poquito más de humildad y reconocer que las cosas no se han hecho bien".

Así, y aunque ha entendido que en la primera ola de la pandemia "no había manual de instrucciones", Monago ha señalado que en la tercera ola "ya había dos manuales de errores muy abultados" por lo que "se podían haber evitado muchas de las situaciones que estamos viviendo".

En opinión de Monago, la gestión de la pandemia en Extremadura "ha sido una concatenación de errores un día sí y otro también", una situación que ha achacado que "el presidente no estaba presente", sino que "la autoridad delegada ha delegado en un consejero que está haciendo de monosabio para pararle los golpes".

PROPUESTAS "DESDE EL PRIMER MINUTO"

Además, Monago ha recordado que el PP "desde el primer minuto" de la pandemia ha realizado, como la necesidad de realizar cribados masivos, un plan de refuerzo del personal sanitario y sociosanitario, de blindar las residencias de mayores, la realización de PCR a los docentes a la vuelta a las aulas, o la puesta en marcha de un plan de rescate a los sectores afectados.

Unas propuestas que "han caído en saco roto, porque la mayoría absoluta le ha sentado muy mal al señor Fernández Vara", ha lamentado el presidente del PP extremeño, quien ha recordado que no ha "pisado" el despacho del presidente de la Junta "hace ya más de un año".

"Yo siempre me he brindado a llegar a acuerdos y a puntos de entendimiento, pero no he tenido esa oportunidad", tras lo que Monago ha señalado que no se le haya aportado información que ha pedido, como "quiénes son los expertos que están asesorando a la autoridad delegada en Extremadura", o cuál es el plan de vacunación elaborado para la comunidad autónoma, por lo que ha asegurado que "no hay transparencia".

HOSPITAL PROVISIONAL EN BADAJOZ

También Monago se ha referido al hospital provisional que se está habilitando en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), en el que "las camas se las ha tenido que prestar el ejército, muchas de ellas en mal estado, con colchones viejos", por lo que ha planteado si la Junta de Extremadura "con un presupuesto de más de 6.000 millones, no tiene 150.000 euros para comprar camas nuevos".

"Estamos hablando de pacientes, de extremeños y del siglo XXI", ha apuntado el dirigente del PP extremeño, quien ha lamentado que "si no tenemos para unas camas nuevas, ya me dirá cómo va a ser la asistencia que se pueda dar en ese hospital".

Por otra parte, y respecto a la situación que atraviesan los hospitales de la región, el dirigente del PP extremeño ha asegurado que el Hospital Universitario de Badajoz tiene al "100 por cien la UCI", donde hay 31 plazas y "han llegado a tener 34 plazas, porque han tenido que habilitar tres de reanimación".

Además, en el Hospital de Cáceres "prácticamente no hay camas libres", mientras que el Hospital de Don Benito-Villanueva "está por encima del 100 por cien la ocupación", según los datos aportados por Monago, que ha alertado de que "Extremadura está al borde del colapso".

VUELTA A LAS AULAS Y CIERRE DE COMERCIO Y HOSTELERÍA

Por otra parte, y respecto a las medidas que se están aplicando en Extremadura para frenar los contagios, Monago ha defendido que las decisiones "las tienen que tomar los expertos en base a los datos", aunque sí ha apuntado que "no parece razonable que se vuelva al colegio, y no se permitan reuniones de más de cuatro personas".

A su juicio, "es razonable pensar que algo se estará haciendo mal, cuando los comercios están cerrados y los autobuses escolares van llenos", ya que según ha recordado el dirigente del PP extremeño, "con menos datos de incidencias no había clases, y estaba la gente confinada en sus casas", ha dicho.

"Se nos dice una cosa y la contraria, y eso hace que la gente caiga en la desesperación, especialmente los sectores de actividad económica", en los que "muchos ya se han quedado en el camino, no se van a recuperar, y otros están intentando dar la pelea", y para ello piden que "no se les ponga más complicado de lo que se les está haciendo".

Ante esta situación, Monago ha reclamado que "las medidas que se han puesto encima de la mesa, se paguen inmediatamente, no se tarde meses", tras lo que ha defendido que "a ingresos cero, no pueden estar crujiéndolos a impuestos".

Por este motivo, ha pedido "bajarle la carga impositiva" a los autónomos, que "no están facturando y sin embargo tienen que pagar sus cuotas, la luz o el alquiler, y eso no hay quien lo aguante en una pandemia que ya va por la tercera ola".