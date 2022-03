Monasterio apoya acoger a ucranianos pero no quienes saltan la valla de Melilla de "forma ilegal y con garfios"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha mostrado este lunes su apoyo en acoger a los refugiados ucranianos que están huyendo de su país tras la invasión militar del presidente ruso, Vladimir Putin, pero ha rechazo dar cobijo a quienes saltan la valla de Melilla porque "llegan de forma ilegal y con garfios".

Así lo ha declarado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, donde ha lamentado que Podemos asegure que no se está intentando la vía democrática para parar la invasión en Ucrania. "Se está intentando para tener corredores humanitarios, pero están masacrado a familias enteras. Esa ha sido la respuesta de Putin", ha subrayado.

"El problema es que no saben lo que se está haciendo en Ucrania, que es defender al pueblo de ucraniano. Les debería dar vergüenza a aquellos que hacen estas afirmaciones. ¿Deberíamos dejarlos abandonados? ¿Eso es lo que proponen?", se ha preguntado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.

En esta línea, ha recalcado que Podemos debe decir "claramente que están con Putin" para que los españoles "sepan lo que son". Asimismo, ha resaltado el papel que están jugando los polacos y los húngaros en la acogida de ucranianos cuando "habían sido tachados de xenófobos" en la 'Cumbre de Madrid' de Vox.

"NO RECIBIMOS CON BRAZOS ABIERTOS A QUIENES SALTAN LA VALLA"

Por otro lado, Monasterio ha explicado que no apoyaron la declaración institucional de condena a la guerra de Rusia contra Ucrania en la Asamblea de Madrid porque "no les parecía bien" la propuesta de Podemos de acoger a todas las personas que huyen de la guerra, sea cual sea su origen o nacionalidad.

"Aquellos que saltan la valla con garfios no los tenemos que recibir con los brazos abiertos. En nuestra casa decidimos quien entra y quien no. Hay que respetar las normas e integrarse. Estamos felices de acoger al pueblo ucraniano, pero no a aquellos que vienen con un garfio a degollar", ha señalado la portavoz tras recordar el intento de salto de la valla de Melilla el pasado miércoles.

Además, ha reiterado que hay que apoyar a los cuerpos de seguridad y lanzar un mensaje político "claro" de no recibir a los que intentan saltar la valla. "Hay que ser ordenados y respetar la cola como lo hacen los venezolanos o los peruanos. Es injusto que les demos el mismo trato", ha asegurado.

Monasterio también ha afirmado que España no puede asumir las "masas" que están llegando "de forma ilegal" ya que, para la portavoz, es un "ataque a la soberanía nacional".