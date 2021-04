Monasterio asegura que es "muy importante saber" quién ha mandado las cartas amenazantes a Iglesias

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este jueves que es "muy importante saber" quién ha enviado las cartas con amenazas de muerte al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

"Es muy importante que se denuncien las amenazas, nosotros siempre lo hemos hecho y así le he indicado yo a Iglesias que lo hiciera y me alegro que lo haya hecho. Es muy importante saber quién ha mandado esas cartas y más importante todavía es defender la libertad sin retroceder ni medio ápice", ha señalado la candidata en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Estas declaraciones se producen después de que Vox haya anunciado que se presentará como acusación popular en el caso de las amenazas de muerte recibidas por estos representantes.

Monasterio ha insistido en que condena "toda la violencia" y ha asegurado que eso es lo ha hecho hoy en el debate organizado por la cadena Ser, además de añadir que creen en la "Constitución, la democracia y la libertad". "No se puede tolerar que gente como Pablo Iglesias pretenda imponernos su visión de la política", ha censurado.

Así, ha subrayado que Vox no puede ceder ante los "totalitarios" frente a otros que "son capaces de agachar la cabeza". "Nosotros decimos verdades como puños y es que hay que condenar toda la violencia", ha resaltado. Ha continuado diciendo que le avergüenzan los discursos de los "moderaditos que tienen miedo" y que piden "perdón antes de entrar".

La candidata ha insistido en pedir a Iglesias que condene la violencia en su acto de presentación de candidatura en Vallecas y asegura que ella ha condenado "toda la violencia que ha vivido él".

Su intención es que Pablo Iglesias "se vaya de la política" porque sostiene que ha hecho "mucho daño" a los españoles, además de abandonar "a los trabajadores y a la España que madruga", a lo que ha añadido que Iglesias donde mejor está es "con Maduro (presidente de Venezuela)".

LLAMA "COBARDE" A IGLESIAS POR SALIR DEL DEBATE

De la misma manera, Monasterio ha puntualizado que Iglesias se ha ido del debate "como cobarde que es" porque "no se atreve" a debatir. Sobre su polémica al no querer condenar directamente las cartas contra Iglesias, ha expuesto que muchos españoles coinciden con ella en que "no se creen nada del Gobierno". "Los españoles están hartos (...) Lo que faltaba es que en España no se pudiera dudar de lo que dice el Gobierno", ha puntualizado.

También, ha asegurado que Vox sufre la "dictadura de la censura" ya que sostiene que no dejaron que terminara de hablar. "Eso es lo que ha pasado en La Ser", ha recalcado.

Monasterio se ha referido, por otra parte, al tuit que ha publicado el PP de Madrid, que ha sido borrado posteriormente, y en el que instaban a Iglesias a que cierre "al salir" tras haber abandonado el debate. "No sé muy bien por qué lo han borrado, no sé que razones tendrán para borrar un tuit", ha dicho.

Asimismo, ha indicado, en referencia al presidente del PP, Pablo Casado, que con Pablo Iglesias y el totalitarismo "no hay un punto medio" sino que solo hay "libertad".