Monasterio asegura que Vox está preparado para las elecciones en Madrid: "Esto comienza con la traición de Cs en Murcia"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este miércoles que su partido está "preparado" para presentarse a unas elecciones en Madrid y ha recordado que toda esta situación comienza "con la traición de Cs en Murcia".

"Todo esto comienza con la traición de Cs en Murcia y en un momento que no procedía. Nosotros apoyamos a Ayuso para que convocara elecciones porque queremos que no entre la izquierda. Nosotros estamos preparados para las elecciones y espero que los madrileños nos den su apoyo", ha sostenido Monasterio en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press.

El vídeo del día Hacienda censura la conducta del Rey emérito

La líder de Vox en Madrid ha asegurado que siempre estarán "con los gobiernos que defiendan la libertad y los interese de los madrileños". A su juicio, es necesario que en la región haya un "gobierno fuerte que active la economía y que esté alineado y no en discusión".

"Nosotros siempre hemos apoyado a Ayuso y le hemos dicho que no se puede gobernar con gente que no tenga las ideas claras y con partidos que traicionan en el peor momento. Siempre hay dudas de lo que va a hacer o no Cs. Y en este momento de crisis es necesario políticos que tengan las ideas claras", ha lanzado.