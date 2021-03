Monasterio avisa a Ayuso de que se tendrá que "entender con Vox"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado de "error" que el PP se aliara con Ciudadanos para gobernar y ya ha avisado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que se tendrá que entender con Vox.

"Aliarse con Cs ha sido un error del PP. Durante todo este tiempo no han podido sacar ninguna ley ni avanzar en Madrid. Es lo que pasa si te alías con un partido que no tiene ADN, te traiciona y no es leal", ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'Okdiario' recogida por Europa Press.

El vídeo del día ¿Cómo ha cambiado la vida un año después de la pandemia?

La líder regional de Vox ha asegurado que su partido se presenta para gobernar y que está preparado para ello con "los mejores equipos". "Ayuso va a tener que entenderse con Vox y yo con Ayuso. Ya nos entendemos pero vamos a ir ganar las elecciones", ha aseverado.

Asimismo, ha insistido que su forma de gobernar pasa por reducir gasto político, "chiringuitos", bajada de impuestos y la aplicación de la libertad en todos los ámbitos, incluido en la educación. "Digo algo que se va a cumplir: Cs no va a entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.