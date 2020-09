Monasterio celebra que Gobierno y Madrid coincidan en una sanidad igual para todos: "Bienvenidos al programa de Vox"

Critica la incapacidad del Gobierno central y autonómico: "Se derivan responsabilidades y no gestionan"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha alegrado este martes de que Gobierno central y autonómico "hayan llegado a la conclusión de que la sanidad sea igual para todos y las medidas iguales para todos los españoles" pero cree que ahora lo que se necesitan son medidas concretas, "capacidad de gestión" y no derivarse "responsabilidades unos a otros".

Tras el acuerdo de ambos ejecutivos de que habrá criterio homogéneo para restricciones en grandes municipios, Monasterio, en una entrevista en el 'Canal 24h', recogida por Europa Press, ha lamentado que en dicho encuentro no se haya llegado a ningún acuerdo que se pueda materializar aunque se ha alegrado de que coincidan con Vox en que las medidas sanitarias sean iguales para todos los españoles.

"Creo que eso era algo obvio y fundamental. Todos los españoles lo defienden. Queremos medidas concretas y medios. Los madrileños están en una situación de desamparo y vemos la incapacidad de gestión y de tomar decisiones y establecer un plan mientras vemos a políticos derivando responsabilidades a otros", ha lamentado.

Para la líder de Vox en Madrid, pese a que el virus llegó a todos los sitios "no todos han sabido gestionar igual" y cree que la imagen que han dado estos días es "terrible", por eso ha insistido en la contratación de más rastreadores, más personal sanitario y más PCRs.

Sí apoya la posición de no confinar Madrid porque no quiere "estrangular" la economía, pero para eso se deben tomar estas medidas anteriores y si ofrecen desde el Gobierno de España a los militares para controlar el rastreo en Madrid "debe aceptarse".

"Necesitamos un plan claro que dé confianza. Madrid se puede arruinar por el virus, pero también por la indecisión de nuestros gobernantes porque no tienen capacidad de transmitir esas medidas.

En este punto, sobre si apoyaría una moción de censura contra el Gobierno de Ayuso, Monasterio ha indicado que los portavoces de los grupos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos "no están en condiciones de gestionar nada". Por ello, piensa que Ayuso deber rodearse de técnicos que le ayuden en la toma de decisiones adecuadas y centrarse en gestionar.

Sin embargo, a nivel nacional sí piensa que debería producirse una moción contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha acusado a PP y Cs de "no tener vocación de estar haciendo oposición", porque si piensan que Sánchez no ha gestionado bien se deberían sumar a ella. "Quien no le hace oposición a Sánchez, es cómplice de Sánchez (...) España no se puede permitir un Gobierno que les esté llevando al abismo", ha zanjado.