Monasterio critica que Ayuso dedique 4.700 euros a los menas para que luego estén "en botellones apuñalando niños"

Plantea que se aumenten las horas de historia en los colegios y poner una bandera en cada centro

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado que la Comunidad de Madrid dedique 4.700 euros mensuales a los menores extranjeros no acompañados para que luego "estén en botellones apuñalando niños".

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, la diputada regional ha reiterado su petición de cerrar los centros de menas en la región después de que este fin de semana la Policía detectara la presencia de menas en macrobotellones.

"Aprovechan cualquier reunión multitudinaria para delinquir. Son auténticos delincuentes y la Comunidad les dedica 4.700 euros al mes para que luego estén en botellones apuñalando niños", ha censurado.

En cuanto a los botellones, la presidenta de Vox Madrid ha aseverado que "no se debe cercenar la libertad de los jóvenes a estar en una plaza". "Pueden bailar o hacer lo que quieran. Que los jóvenes salgan lo que puedan con civismo y respetando a los demás", ha dicho.

MÁS HORAS DE HISTORIA

Por orto lado, la portavoz de Vox se ha referido a su propuesta educativa de cara a la Ley Maestra de Educación que prepara el Gobierno regional para "garantizar" la libertad de elección de centro educativo en Madrid y "proteger" el modelo de enseñanza concertada y especial frente a la Ley Celaá.

A preguntas sobre si quieren que todos los centros reciban fondos públicos, ha señalado que está a favor del "cheque escolar par dar el poder a los padres de elección de colegio". "Con ello, ningún niño se quedará atrás porque sus padres no puedan pagar su educación. Eso da una información de lo que vale esa educación porque todo cuesta. El cheque es la mejor manera de valorar que la comunidad está pagando", ha apuntado.

Tras ello, se ha preguntado cómo puede ser que haya 25.000 mil plazas en Formación Profesional sin adjudicar, cuando las empresas piden mano de obra. "Son jóvenes que están en casa, pero faltan electricistas o cocineros. ¿Qué hacemos mal? No formamos a nuestra gente. Es absurdo que los empresarios nos digan que no tengan mano de obra y tengamos a 25.000 jóvenes en casa porque no les hemos ofrecido una plaza", ha censurado.

Por eso, ha insistido en que hay dinero para invertir en educación, dinero que ahora se destina a gastos superfluos "innecesarios" como a chiringuitos, subvenciones a asociaciones comunistas o en políticas de género "absurdas porque se piensa que las mujeres son tontas y necesitan que les protejan los políticos".

Además, la parlamentaria ha señalado que su propuesta incluye colocar una bandera de España en todos los colegios, agregando que creen que tendría que haber más horas de historia, algo que corresponde al Gobierno.

"Nuestros niños no conocen la historia de España. Hemos perdido mucho conocimiento y capacidad de transmitir. Se está abrasando los niños en contenidos ideológicos sobre genero, cambio climático y luego preguntas dónde está el Río Duero y no lo saben. Hay que recuperar la autoridad de profesor y volver al principio de autoridad", ha subrayado.