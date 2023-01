Monasterio, sobre si presentará en Madrid una propuesta del aborto similar a la de CyL: "Se verá en próximas semanas"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que "se verá en próximas semanas" si su grupo presenta en la región una propuesta similar a la de Castilla y León sobre el aborto.

"No le vamos a adelantar lo que vamos a presentar. Si una cosa somos en Vox es coherentes. Defendemos lo mismo y hablamos con claridad en Galicia, Madrid, Cataluña y Castilla y León", ha remarcado a los periodistas al llegar a Fitur.

Ha negado que haya "polémica" entorno al acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Castilla y león que incluía el ofrecimiento a las mujeres que quisieran interrumpir el embarazo de una ecografía 4D y escuchar el latido del feto.

Para Monasterio, las mujeres son "suficientemente maduras" para tener "toda la información" y ha afeado lo que entiende que es un trato como si fueran "débiles" y no pudieran tenerla toda. "Me parece ofensivo, no nos tiene que tutelar nadie", ha remarcado.