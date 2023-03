Monasterio (Vox) carga contra el "machista" Pedro Sánchez que quiere dar una "ayudita" a las mujeres para ser políticas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea y candidata a la Presidencia de la Comunidad, Rocío Monasterio, ha cargado contra el "machista" presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por querer "humillar a las mujeres" y decirles que van a llegar a conseguir ser políticas o entrar en Consejos de Administración por su "ayudita".

Para Monasterio, la única "brecha" que sufren las mujeres es cuando son madres y es ahí donde hay que actuar, no en las empresas "con planes de igualdad". Así lo ha señalado durante el acto de precampaña de Vox 'Cuida lo tuyo' en Alcobendas, donde ha censurado que los que van a ir "en la pancartita del 8M" en vez de estar dando "seguridad a las mujeres" para caminar por las calles lo que están haciendo "es soltar a delincuentes".

A su juicio, lo que las mujeres necesitan "es seguridad en las calles y que no suelten a los delincuentes", poder entrar "en un vestuario de mujeres" y no encontrarse a "hombres trans", poder competir en categorías deportivas sin que participen "hombres trans" y que en los colegios los niños no sean "adoctrinados en la ideología de género y los mantras del odio".

Además, ha criticado "el germen terrible" del "feminismo radical" que entra en las familias y en los colegios. Este feminismo, a su parecer, "entra a enfrentar a las mujeres contra los hombres, a "romper matrimonios", a generar "odio" y "violencia" así como a propiciar "frustración".