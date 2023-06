Monasterio (Vox) celebra la reforma de la Ley Trans pero pide a Ayuso que derogue la Ley LGTBI y violencia de género

Le sugiere que no se "justifique" a la izquierda y que no vaya al hemiciclo a que le den "carnets de no homófoba"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha celebrado que la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vaya a modificar la Ley Trans pero le ha pedido también que deroge la Ley LGTBI y la Ley de Violencia de Género si cree "en la igualdad".

"Nos parece muy bien que al fin se haya dado cuenta de que merece la pena defender la presunción de inocencia y para eso va a reformar la Ley Trans. Pero si es así, si de verdad cree que a todos los españoles da igual nuestra orientación sexual, tenemos que tener los mismos derechos y libertades, igualdad ante la ley, tendrá que reformar sus leyes autonómicas, su ley autonómica de violencia de género, que no respeta la ley autonómica de la Comunidad de Madrid", ha lanzado durante la segunda sesión del debate de investidura en el Pleno de la Cámara regional.

Asimismo, le ha insistido en que si la presidenta confía en "la presunción de inocencia" considera que tendrá también que "derogar la ley LGTBI", que "no solo no respeta la presunción de inocencia, sino que obliga a dar en los colegios privados, públicos y concertados contenidos LGTBI" y "explicar nuevas prácticas sexuales a los niños con corta edad y sin autorización de sus padres".

"No se justifique usted delante de la izquierda para que va a reformar la ley trans. No se justifique, ni les mire. Refórmela, pero no venga a que le den carnets de no homófoba. O que les den carnets de feminista. No hay que tener miedo a que la izquierda le critiquen, y no hay que pedirles carnets ni legitimidad de nada. Yo no necesito que me miren bien, prefiero que me miren mal, porque quiere decir que estoy haciendo bien las cosas", ha zanjado en su turno de réplica a Ayuso.