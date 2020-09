Monasterio (Vox) dice que dos "enemigos de la democracia" como Largo Caballero e Indalecio Prieto no merecen una calle

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido este martes la decisión del Ayuntamiento de Madrid de eliminar del callejero los nombres de Francisco Largo Caballero, presidente del Gobierno de la República, e Indalecio Prieto, ministro socialista en la República, al ser "enemigos del a democracia".

"La Ley de Memoria Histórica nos molesta, porque lo que hace es abrir trincheras, pero si quieren defender esa ley la tenemos que aplicar con rigor y la debemos aplicar a todos los totalitarios como esos que no querían que votaran los obreros y eran contrarios a la democracia y enemigos de la libertad. No merecen tener unas calles y no merecen estar en nuestras calles", ha trasladado Monasterio en una entrevista en el 'Canal 24h', recogida por Europa Press.

Así, ha asegurado que condena "todas las dictaduras", cree que no se puede "abrir España en dos y destrozar el trabajo de conciliación que hicieron anteriormente con la transición".