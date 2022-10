Moncho Ferrer desvela cómo ha celebrado Carmen Sevilla su 92 cumpleaños

MADRID, 17 (CHANCE)

Carmen Sevilla, uno de los grandes mitos del cine español, ha cumplido este domingo 92 años. Luchando contra el alzheimer desde hace más de una década, la actriz - que ya no reconoce a su hijo Augusto Algueró, como él confesó recientemente - ha celebrado su cumpleaños en la intimidad en la residencia en la que reside a las afueras de la capital.

Hasta allí se ha acercado con un ramo de flores uno de sus mejores amigos, Moncho Ferrer, que muy emocionado ha revelado cómo ha visto a Carmen en un día tan especial: "Está estupenda, tranquila. La he dejado recién peinada, como dice la canción, escuchando 'La bella de Cádiz'". "Ella necesita paciencia y tranquilidad. Sigue estando delicada de salud, pero en general, dentro de lo que es bien está bien, exactamente fantástica dentro de lo fantástica que se puede ver" ha asegurado.

"Vengo a verla casi todas las semanas y es maravillosa. Un osito de peluche. Es una persona que si no existiera habría que inventarla. Es generosa, cariñosa, buena, noble, una buena esposa, buena madre, buenísima amiga. Es muy difícil definirla" ha apuntado, confesando que para él "Carmen Sevilla significa todo. No hay más que una". "Nosotros nos conocimos dos años antes del musical 'En directo'. Trabajábamos con Valeria y, desde entonces hasta hoy, no nos hemos despegado" ha recordado emocionado.

Reconociendo que la enfermedad de la actriz es "muy dura", Moncho ha revelado que aunque no solamos verle, su hijo Augusto está muy pendiente de Carmen en todo momento: "Es un tío extraordinario, fuera de serie". "¿Quién ha dicho que no viene a verla? La relación con su madre es muy buena, la tiene entre algodones, pero cada uno manifiesta sus sentimientos de una forma" afirma.

Además, y a pesar de que la inolvidable presentadora del 'Telecupón' lleva casi 11 años enferma, su mejor amigo asegura que está "entre algodones" y que nota su alegría cada vez que va a visitarla "en la expresión de sus ojos". "Hace muecas,

Por eso, y a pesar de ser una leyenda viva de nuestro país, Moncho cree que "ya no" es momento de hacerle homenajes porque, desgraciadamente, no es consciente del cariño que toda España siente por ella: "No me gusta mentir, su estado es delicado". Delicado que no preocupante, como destaca, asegurando que "estar está bien aunque por años todo siempre preocupa".

"En su día a día hace ejercicios de gimnasia, se da una vueltecita por el centro, que es una maravilla. Ya firmaríamos todos por estar así cuando seamos mayores. No está al alcance de todo el mundo" añade, aplaudiendo una vez más lo pendiente que está Agusto de su madre.

En cuanto al extenso patrimonio de Carmen, Moncho prefiere mantenerse al margen y, como comenta con una sonrisa, "no entro en patrimonios ni en bodas, ni en banquetes, ni bautizos. Está controlado todo por los abogados, ahí no me meto. Es mi precio y mi lealtad con las grandes estrellas" concluye.

