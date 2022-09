Moncloa confía en que el CGPJ nombre a sus magistrados del TC en "unos días" y dice que esperará para designar los suyos

Culpa "exclusivamente" al PP de la situación de "bloqueo institucional" y le urge a pactar la renovación del CGPJ

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha expresado este martes su confianza en que en "unos días" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le compete designar, restando importancia al hecho de que no los haya efectuado este 13 de septiembre --como fijaba la ley--, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo esperará al Consejo para nominar a sus dos candidatos para completar la renovación de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato caducó el 12 de junio.

"El Gobierno no contempla otro escenario que no sea que el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que tiene una posición institucional, no proceda a nombrar a los magistrados del TC cumpliendo la ley", ha dicho Llop en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, se ha mostrado "segura" de que "en unos días tendremos ese acuerdo", por lo que ha instado a "dejar trabajar" a los vocales del CGPJ para alcanzarlo, subrayando no obstante que se trata de una "obligación legal" que tienen.

Además, a preguntas de la prensa, ha aclarado que el Gobierno "lógicamente" esperará a que el CGPJ tenga sus dos candidatos para proceder al nombramiento de los magistrados del TC que corresponde al Ejecutivo, si bien ha rehusado precisar hasta cuándo está dispuesto a esperar.

Por otro lado, Llop ha reiterado que la actual situación de "bloqueo institucional", que incluye el del CGPJ --en funciones desde hace casi cuatro años--, es "exclusivamente" culpa del PP, al que ha urgido una vez más a "poner encima de la mesa" los nombres para renovar el Consejo.

VISITA DE REYNDERS A ESPAÑA

En esta línea, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, de acudir a la Comisión Europea para criticar el actual modelo de designación de los vocales del CGPJ buscando de esta forma --ha dicho-- "la complicidad" de Bruselas para no renovar el Consejo.

Al hilo de esto, ha anunciado que el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visitará España "a finales de mes" para hablar del último informe sobre el Estado de Derecho en España.

"Quiero hablar con Reynders y quiero que sepa cómo está la situación en este momento, que lo conoce, pero quiero que me oiga a mí, quiero que escuche mi voz", ha explicado la ministra de Justicia.