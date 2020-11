Moncloa dice que los fondos europeos son para inversiones y "no para subvencionar a nadie ni a dedo"

Aprobará instrumentos "innovadores" y medidas con la banca para que los proyectos lleguen a pymes y pedirá a CCAA "leyes espejo" a su decreto para agilizarlos

Moncloa ha aclarado este jueves que los fondos europeos se destinarán a financiar inversiones que conlleven inversión privada y "no para subvencionar a nadie" ni para conceder "a dedo", sino que ha pedido "paciencia" porque se canalizarán a través de convocatorias "abiertas, competitivas y transparentes" de los Ministerios y las CCAA una vez que se aprueben los Presupuestos.

Además, ha avanzado que en las próximas semanas se aprobarán instrumentos "innovadores" para que los fondos lleguen a proyectos en las pymes, así como medidas en estudio con las entidades financieras.

Así lo ha señalado el director del Departamento de Asuntos Económicos en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, durante su participación en el I Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por El Español e Invertia, al ser preguntado por la petición del presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, de evitar crear una "economía subvencionada".

De la Rocha ha rechazado ese "enfoque" y ha explicado que hay una serie de procedimientos, filtros y criterios establecidos, y se requiere que haya inversión, concurrencia competitiva y superar la reglas del marco de ayudas de Estado que "impide subvencionar cualquier cosa".

En este sentido, ha subrayado que los proyectos que se van a financiar son "absolutamente transformadores, con un efecto catalizador y con un saldo hacia adelante en la modernidad del ámbito verde, digital y de cohesión social". "En ningún caso son subvenciones a nadie, son fondos supervisados por Bruselas, gastos para inversión y venir acompañado de inversión privada, no para dar subvenciones de ningún tipo, no se puede financiar gasto corriente, ni para luz ni para salarios, no se puede dar subvención de otro tipo", ha aclarado.

Actualmente, ha explicado que el Gobierno trabaja a nivel político para propiciar el acuerdo sobre los reglamentos de los fondos europeos y desbloquear el veto de Hungría y Polonia, así como conversaciones semanales con Bruselas de los ministerios sobre los sectores. "Son muy incisivos, te aprietan mucho", ha admitido.

En paralelo, se trabaja en la puesta en marcha de foros consultivos a nivel sectorial en el que se detallan los planes específicos para cada sector, como los ya celebrados para transformación digital, automóvil, hidrógeno, infraestructuras, energía, turismo, ciencia y "próximamente" para el comercio.

Además, se impulsa un proceso participativo con los agentes sociales, con una nueva reunión este viernes, del diálogo o social para los detalles del plan, y se aprobará en diciembre un real decreto ley para eliminar burocracia, simplificar y reducir cuellos de botella para agilizar los proyectos, creando la figura de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación (PERTE). "Serán procedimientos más ágiles, en ningún caso va a ser una cosa a dedo", ha enfatizado.

CONVOCATORIAS "ABIERTAS Y TRANSPARENTES" DE MINISTERIOS Y CCAA

Según ha explicado, los fondos europeos se vehiculizan a través de los Presupuestos, pero Moncloa "no tiene una ventanilla única", sino que se canalizan a través de las distintas partidas presupuestarias de los ministerios y, en "muchos caos", cuando son competencias compartidas o exclusivas de las CCAA se transferirán fondos al as regiones para que lo ejecuten, por lo que también serán en parte "responsables" de la plena ejecución o no de los fondos de hasta 72.000 millones que recibirá España en transferencias hasta 2023.

De esta forma, el grueso de los proyectos se ejecutará a través de convocatorias "abiertas, competitivas y transparentes", de forma que las empresas tendrán que presentar "en tiempo y forma" sus propuestas de proyectos, siguiendo las directrices de la Comisión Europea, las líneas maestras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia formado por 10 palancas y 30 líneas de acción.

No obstante, ha pedido "un poquito de paciencia" porque las convocatorias se abrirán "poco después" de que se aprueben los Presupuesto y habrá un plazo para ello.

Precisamente ha indicado que el Gobierno anima a las CCAA a que una vez que se apruebe el real decreto ley de reforma administrativa ellas aprueben "leyes espejo" en sus leyes de subvenciones y contratos públicos en sus ámbitos para agilizar los proyectos.

"Esto ha sido muy bien recibido y recibimos muchas CCAA con mucho interés en la norma al ser conscientes de que se juegan mucho y hay mucho interés sorprendentemente en aplicar leyes similares para agilizar la absorción de sus fondos", ha apuntado.

"HAY MUCHO INTERÉS, DINERO EXTRANJERO Y PROYECTOS EXTRAORDINARIOS"

Por el momento, ha dicho que hay "mucho interés y dinero extranjero para invertir en España con los fondos europeos", además de que "hay muchas empresas y asociaciones que están presentando proyectos extraordinarios".

A este respecto, se ha referido al lanzamiento de la convocatoria para el hidrógeno verde, que está recibiendo "una cantidad de proyectos impresionante de un montón de empresas" y ha aprovechado para defender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ponga al frente de la comisión interministerial para el seguimiento y supervisión del Plan de Recuperación.

También ha detallado que los fondos están sujetos a la aprobación de un Plan de reformas e inversiones, de forma que la Comisión Europea irá transfiriendo "secuenciadamente" los desembolsos de los fondos europeos a España en función del cumplimiento de determinados hitos, objetivos y reformas.

INSTRUMENTOS "INNOVADORES" PARA LLEGAR A PYMES Y MEDIDAS CON LA BANCA

De igual forma, ha avanzado que en las próximas semanas conforme se dé a conocer el Plan definitivo, se presentarán algunos instrumentos "muy innovadores" para que los fondos lleguen de forma "rápida y efectiva" a proyectos de pymes de todo el país.

Se utilizarán organismos y plataformas intermedias, como cámaras, clúster y asociaciones, pero también otros mecanismos innovadores para que crezcan, se internacionalicen A su vez, se trabaja en "distintas opciones" con las entidades financieras españolas, que se han ofrecido incluso a adelantar los fondos.

REFORMAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Aunque no hay una condicionalidad marcada "per sé", sí se establecerán determinados objetivos para los desembolsos en la negociación, como la aprobación de determinados decretos u objetivos en materia de rehabilitación de edificios, cobertura 5G o formación de desempleados.

Ese Plan de inversiones y reformas conllevará una serie de requisitos y la consecución de reformas, para la transformación digital, la modernización digital, la mejora de la productividad, la cohesión, la reducción de desigualdades o abordar el problema de la temporalidad, la precariedad y la tasa de paro.

Por ello, el Ejecutivo trabajará en su "hoja de ruta" para aprobar reformas en el mercado laboral, que pasan por que los ERTE sean un instrumento estructural, abordar la temporalidad, reforzando la causalidad, reduciendo el número de contratos, impidiendo la rotación excesiva y abusiva, incentivas trabajos estables y mejorar las políticas activas de empleo, así como abordar la precariedad de los 'riders' y las plataformas digitales. Eso sí, ha aclarado que los pasos se darán fruto del diálogo social. "Pueden estar tranquilos", ha dicho.