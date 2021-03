Monedero niega haber cobrado comisiones de Neurona a su llegada al juzgado para declarar como imputado

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha negado que cobrara comisiones de la matriz mexicana de Neurona Comunidad a cambio de que el partido contratara con la consultora política para la campaña electoral de 2019, a su llegada este lunes a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) para declarar como investigado en este caso.

Monedero ha llegado poco antes de las 10.00 horas, a pesar de que el juez Juan José Escalonilla le ha citado a las 11.30 para tomarle declaración por los 26.200,31 euros que, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cobró de Neurona Consulting --la matriz mexicana-- por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado. Los investigadores sostienen que la única justificación de este pago sería una "factura falsa".

El juez acogió los argumentos de la UDEF señalando que "indiciariamente" también cabe concluir que el cofundador de Podemos "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos".

"No, no", ha dicho Monedero a su llegada a la sede judicial al ser preguntado por la prensa sobre si cobró comisiones. Así, se ha declarado "tranquilo" y ha lamentado que el instructor no le haya solicitado la documentación pertinente antes de citarle directamente.

El ex dirigente 'morado' ha entrado a los juzgados por la puerta principal, donde ha tenido que esperar cola. Su intención era entrar por un acceso alternativo para salvaguardar su "integridad personal" pero la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, rechazó su petición.

En estos momentos, las pesquisas judiciales se centran en el contrato firmado por Podemos y Neurona Comunidad --mercantil española-- por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.

Este lunes también declarará, aunque como testigo, Eric Alfredo Guerrero Márquez, alias 'El Colibrí', a quien la ex Responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona identificó como un trabajador del partido y un "amigo" de Monedero que se habría encargado de redactar el borrador del contrato con Neurona Comunidad.

Además, testificará José Miguel Almazán Domingo, el representante legal de Yugen Media, una empresa que --de acuerdo con el relato de Carmona--, prestaría servicios similares a Neurona, por lo que podría haberse producido una duplicidad en lo contratado por el partido con ambas mercantiles.