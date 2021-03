MADRID, 14 (CHANCE)

Penélope Cruz es una fuera de serie en el ámbito de la interpretación, pero su hermana, Mónica, también. Aunque ella no haya cruzado el charco, tiene una gran profesionalidad ante las cámaras y cada vez que ha interpretado algún papel nos hemos quedado con ganas de más. Y aunque las dos no hayan tenido el mismo éxito en su profesión, ambas permanecen unidas y han seguido la misma línea en sus trabajos... consiguiendo que la intimidad de sus vidas no se vea afectada por su profesión.

Hoy, Mónica Cruz cumple 44 años y lo hace estando en la discreción absoluta, ya que es una de las actrices que mejor ha sabido guardar los detalles íntimos de su vida, pero sin embargo nos ha dejado muchas pistas en su perfil de Instagram.

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

Vive en un gran chalet de San Agustín de Guadalix de Madrid, donde viven otros famosos como Kiko Hernández o Rocío Carrasco, además de estar muy cerca de su hermana Penélope Cruz y su cuñado Javier Bardem, cuando pasan temporadas en España.

Su hija Antonella es su vida y lo cierto es que la mantiene en la más absoluta discreción porque no hay fotografías con ella en sus redes sociales. De lo que sí que vemos imágenes son de sus posados, promociones de productos y de sus últimos trabajos, como el papel que ha interpretado en 'Madres', una serie que nos ha dejado fascinados. De esta manera y con esta discreción que siempre ha tenido, Mónica Cruz cumple 44 años.