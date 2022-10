Mónica Cruz se deshace en halagos hablando de su hermana

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace una semana coincidíamos con Javier Bardem en la presentación del musical 'Lilo, mi amigo el cocodrilo', una súper producción hollywoodiense que promete convertirse en uno de los taquillazos de la temporada en la que es protagonista. Allí le preguntábamos por la polémico que se originó ante las declaraciones de Penélope Cruz en la Cadena Ser acerca de la subida de impuestos a las mayores fortunas del país para garantizar el funcionamiento del Estado de Bienestar.

El intérprete consideraba "lógico" - "es normal que paguen más los que más tienen" ha afirmado - pero que Bardem prefería no comentar: "Chicos, os metéis en unos jardines...". "No es que no quiera opinar, es que ya dijo lo que dijo" apuntaba airoso dando por finalizada la entrevista.

Ahora, hemos podido hablar con Mónica Cruz y le hemos preguntado también por esta polémica. Por la misma línea que su cuñad Javier, la actriz ha dejado claro que: "Me acaban de preguntar, no me quiero pronunciar por boca de nadie", pero salía en defensa de su hermana: "Tiene todo el sentido del mundo, los que más tienen son los que más pagan".

En cuanto a cómo ve a Bardem como protagonista de ese musical infantil, Mónica nos confiesa que "como padre imagino que tiene que ser hacer una peli infantil, que es lo que tu hijo ve, y que vean a su padre cantando y bailando, imagínate". No cabe duda de que la actriz tiene una relación muy estrecha con él y con su hermana, a la que considera "una mujer increíble".