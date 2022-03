Mónica Cruz y su total look negro de Zara con el que ha triunfado

MADRID, 24 (CHANCE)

A pesar de que estas últimas semanas solamente hemos oído el nombre de Penélope Cruz por su nominación en los Oscar, lo cierto es que su hermana también sigue dando de qué hablar. Recintemente la hemos visto en papeles para series que nos han enamorado, como 'Madres' o 'La que se avecina', pero lo cierto es que se trata de la más desconocida entre las dos hermanas.

Este jueves hemos visto a Mónica Cruz formando parte del jurado del primer Certamen de Moda Sostenible celebrado en el centro comercial intu Xanadú de Arroyomolinos. Una vez allí, la actriz nos ha vuelto a encandilar con su presencia y nos ha asegurado que le encanta formar parte de un proyecto así: "Muy contenta de poder ver algo así, creo que hay que ayudar".

Vestida con un total look negro de Zara, bolso de su amiga la diseñadora Anna Cortina y zapatos de Alaïa, la actriz ha valorado las diferentes propuestas presentadas por los alumnos de la prestigiosa escuela de diseño IADE y se ha mostrado de lo más entregada en este evento de moda sostenible.

Mónica nos ha desvelado su pasión por la moda, aunque ya la conocíamos, pero sí que sigue informándose de todo: "Sí, sobre todo por poder acceder a tener más información de la moda sostenible" y nos ha confesado que sigue diseñando: "Sí, siempre estoy diseñando, ahora estoy con bolsos, es una parte que me encanta y estoy con Anna Cortina, hemos sacado una línea de bolsos y estamos preparando la siguiente colección".

En cuanto a si es una persona coqueta para el día a día, Mónica asegura que no, que es se arregla cuando merece la ocasión, pero no de normal: "Me gusta arreglarme, pero no todos los días". También ha tenido palabras para su hija, la que por el momento no va a seguir los pasos de su madre y su tía: "No, yo lo que ella quiere hacer estaré a su lado siempre para apoyarla, le gusta mucho dibujar, le encanta, pero es muy pequeñita todavía".

Mónica Cruz nos ha desvela si acompañará a su hermana Penélope y a su cuñado, Javier Bardem, a la gala de los Oscar: "Antes era más fácil, no estaban los niños y yo no puedo ir. Como están los dos y mi hermano está allí, nos vamos repartiendo. Yo tengo la niña, el cole, las clases", pero nos asegura que su hermana ya ha ganado siendo nominada: "El premio ya está porque estar ahí por segunda vez y encima estar los dos y mi hermana con una peli que no es de habla inglesa es todo como si piensas que la vida te puede sorprender tanto, que pase una vez, que lo gane y que vuelva a pasar yo ya no pienso en si lo gana o no, para mí el mérito lo tiene siempre, pero el poder llegar allí por segunda vez".