Mónica, cuidadora de Riverita, desmiente que haya 'robado' 4.000 euros

MADRID, 23 (CHANCE)

Mónica, cuidadora de Riverita hasta sus últimos días, ha entrado en directo en Socialité para desmentir que le haya robado 4.000 euros. Y es que esta información se trató este viernes en Sálvame, donde dejaron a entrever que era ella la culpable de la desaparición de este dinero. Además, se aseguró que la familia estaba disgustada con el comportamiento de esta, algo que ha desmentido rotundamente en primera persona.

"Es muy triste y le dolería muchísimo lo que están diciendo de mí. Yo me quedo con la tranquilidad de haber hecho todo y más por él. Ha sido un honor acompañarle en su camino" han sido las primeras palabras de Mónica cuando ha entrado en directo en Socialité, pero no ha quedado ahí, sino que ha asegurado que la familia Rivera está muy agradecida con ella por cómo se ha portado con Riverita.

Tanto es así que asegura que ayer Cayetano Rivera y Eva González se pusieron en contacto con ella: "Me llaman Cayetano y Eva, me mandaron un mensaje de apoyo". Además, ha asegurado que a la primera persona que llamó cuando ingresó Riverita fue al hermano de Fran Rivera: "Cayetano voló, lo vio, se pudo despedir, le agarró su mano y* pues bueno, me dio las gracias por haberse podido despedir de él".

En cuanto al dinero que ha desaparecido, Mónica asegura que sabe dónde está y que la persona que lo cogió ha sido un Rivera: "Yo sí sé dónde está ese dinero, tengo pruebas de ello y las voy a demostrar en un juzgado. Es de alguien de la familia, pero es que no se ha robado, ha sido por un negocio que se hizo en el último momento y se lo quedó una persona para realizar unos pagos. Es uno de los sobrinos, no voy a quedar como ratera".

Ayer también se habló de que Mónica había comercializado con la revista ¡HOLA! Las fotografías del interior de la casa de Riverita cuando fueron a visitarlo Fran, Cayetano y Kiko Rivera. La protagonista le ha contado a María Patiño que fue el propio José Rivera quien le dice que las venda para que se sacara un dinero, como regalo de cómo se había portado con él todo este tiempo: "Fue él quien me dijo que vendiera las fotos porque el me lo dijo".