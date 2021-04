Mónica García acusa a la Comunidad de Madrid de ser "chapuceros" y hacer "espectáculo" con el proceso de vacunación

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha acusado este lunes al gobierno regional de ser "chapuceros" y "hacer espectáculo" con el proceso de vacunación contra la Covid en el Wanda Metropolitano o en el Hospital Isabel Zendal mientras "los centros de salud están cerrados" para los ciudadanos.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la candidata de Más Madrid ha pedido "no tomarle el pelo" a los ciudadanos y "respetar a la gente" como adultos. "No podemos ningunear que estamos en una pandemia", ha señalado García, quien también ha reclamado "no violentar la evidencia científica" con medidas, como las de Madrid, que "no son eficaces".

A su juicio, la Comunidad de Madrid está pagando "un precio alto por no tomar medidas sanitarias y económicas". "E incluyo la vacunación. No puede ser que seamos unos chapuceros a la hora de vacunar a nuestra gente", ha señalado la dirigente política, que ha acusado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de hacer de la vacunación "un espectáculo", tomando como "rehenes a los madrileños" que están "haciendo colas" solo "porque no se ha querido reforzar la atención primaria, los centros de salud y las urgencias".

ENCUESTA CIS

Sobre la encuesta preelectoral publicada este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que otorga a Más Madrid la tercera oposición en la Asamblea un total de 20 diputados y un 14,8 por ciento de estimación de voto, García ha señalado que el sondeo "avala" el trabajo de la formación como oposición a Ayuso y muestra que tiene "la capacidad de la llave de la gobernabilidad".

"Cuanto mas ancho sea el espacio de Más Madrid, mas alejamos a la ultraderecha de la Puerta del Sol", ha defendido la candidata en las elecciones autonómicas del 4 de mayo, que ha enfatizado en que ve "viable" un empate a 68 años entre los dos bloques ideológicos.