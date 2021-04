Mónica García acusa al PP de haber respondido a la pandemia con "homeopatía"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha acusado al gobierno liderado por la presidenta y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, de haber respondido a la pandemia con "homeopatía".

"Nos han dado homeopatía en plena pandemia", ha lamentado la también anestesista en el Hospital 12 de Octubre, después de destacar que "no ha bajado la incidencia, la Comunidad es la que registra mayor exceso de mortalidad y la que tiene las UCI llenas".

García tampoco ha pasado por alto que se "banaliza que ahora haya 560 pacientes en las UCI cuando la capacidad real es de 460". "Están absolutamente saturadas, como se ha estado saturado toda la pandemia tanto para pacientes Covid como no Covid", ha aseverado la candidata de Más Madrid, que ha arremetido con la respuesta del PP, "homeopatía y medidas laxas".

También se ha referido a una alusión que Ayuso ha hecho de ella en un acto de campaña preguntando si es política o sanitaria. "Con orgullo soy sanitaria y política. No sé si le molesta que algunos tengamos una profesión y que no nos hayamos dedicado siempre a la política", ha contestado a la 'popular', después de remachar que su experiencia como sanitaria la traslada al ámbito político.

UNA "NEGACIONISTA DEL COVID" EXPLICÁNDOLE A UNA SANITARIA QUÉ ES

García ha sido preguntada por unas palabras que dijo la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en el pasado debate en Telemadrid, cuando afirmó que ella le explicó qué era el Covid. "Es que se cae por su propio peso cuando he pasado la pandemia en una UCI y conozco el dolor", ha contestado.

"Que una negacionista del Covid me tuvo que explicar qué era es más del espectáculo de esta mañana. No me preocupa lo que diga pero sí me preocupa que pueda acabar en la Puerta del Sol porque es la socia preferente de Ayuso. Me preocupa que traslade su odio del cartel contra los niños y niñas no acompañados a la pizarra de mis hijos desde la consejería de Educación", ha señalado.