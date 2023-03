Mónica García celebra que el Gobierno central revise bono social térmico y afea a Ossorio que se "jacte" de esta ayuda

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha celebrado que el Gobierno central vaya a revisar el bono social térmico, para atender a las rentas de las personas a las que le llega esta ayuda, y ha afeado al vicepresidente regional que "se jacte" de ello.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, Mónica García ha vuelto a reconocer su "error" por no saber que a través de tener una factura eléctrica, por razón de familia numerosa, se cobra el bono social automáticamente.

"Reconozco ese error y reconozco que no me gusta. Me parece que es una ayuda regresiva que no llega a la gente vulnerable y llega a los que no lo necesitamos. Voy a hacer todos los trámites posibles que estén en mi mano para intentar devolverlo", ha aseverado.

A su juicio, hay "una diferencia moral" entre Ossorio y ella, porque el vicepresidente tiene "el patrimonio más grande de esta Comunidad" y "sacó pecho y dijo que iba a pedir todas las ayudas que pudiera" tras haber "humillado a los más vulnerables y quejarse de las paguitas que él está cobrando".

Así, la líder de Más Madrid ha insistido en que a la política no solo se va a "hacer propuestas y mejorar la vida de los madrileños", también está para "reconocer errores y pedir disculpas". "Hay una diferencia entre reconocer los errores y jactarse de ellos", ha lanzado.

En este punto, ha continuado explicando que este bono social no se solicita, si no que es algo que se da de forma automática. Por eso, ha celebrado la "rectificación" desde el Gobierno central que va a revisar que se tengan en cuenta las rentas.