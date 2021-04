Mónica García considera "un insulto a víctimas y sanitarios" que Ayuso diga que haría lo mismo con la pandemia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo y anestesista en el Hospital 12 de Octubre, Mónica García, considera "un insulto a víctimas y sanitarios" que la presidenta de la Comunidad y aspirante del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, diga que haría lo mismo con la pandemia.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, García ha calificado de "pavorosos" los datos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid, con "otra vez casi 600 personas en la UCI". "Me niego a pensar que Ayuso volviera a hacer lo mismo con esos datos pavorosos en la sanidad y en la economía", ha declarado.

"Teníamos que haber hecho los deberes para ahorrarnos fallecidos, ingresados y camas UCI", ha indicado la candidata de Más Madrid, que a los cierres, toques de queda y otras restricciones suma la necesidad de haber reforzado la Atención Primaria, aumentado el número de virólogos en la sanidad pública porque "eran diez al principio y siguen siendo diez", haber puesto rastreadores y controlado aforos.

"Pero hemos tenido un gobierno negacionista de la pandemia que decía que los hospitales no estaban colapsados mientras el virus campa a sus anchas. Es un gobierno que ha abandonado a la ciudadanía, a los sanitarios y que no ha ayudado a los sectores que peor lo han pasado porque no han recibido un solo euro", ha enumerado.

Mónica García tiene clara su primera decisión si llegara al Gobierno, "poner orden en la vacunación" porque está siendo "una chapuza". "Y no se debería utilizar como herramienta de propaganda sino de protección a la salud", ha remachado.