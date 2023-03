Mónica García defiende el proyecto de Yolanda Díaz "sin condiciones ni presiones": "Es importante para todo progresista"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha defendido este miércoles el proyecto de Sumar de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que celebrará el próximo 2 de abril en Madrid y donde se prevé que haga oficial la decisión sobre su candidatura a las próximas elecciones generales.

En declaraciones a los periodistas tras asistir al municipio de Coslada, García ha celebrado la "ilusión" que despierta el proyecto de Yolanda Díaz, a la que ha incidido que van a apoyar "sin condiciones ni presiones". "Es nuestra manera de hacer política y de apoyar un proyecto ilusionante", ha sostenido.

Así, en referencia a que Podemos previsiblemente no vaya a asistir a este acto si no hay pacto previo entre partidos, la candidata de Más Madrid ha trasladado que solo puede hablar de su "actitud" y no de la de otros partidos. "Sin condiciones y sin presiones vamos a apoyar a Yolanda. Es un paso importante pata todo aquel que se sienta progresista (...) Vamos a dejar que el proyecto de Yolanda vuele sin poner plomos en las alas porque es bueno para el país y tiene que recuperar ese espacio progresista", ha vuelto a defender.

En este punto, ha incidido en que su partido no pone "condiciones" porque es su "manera de estar en política". "Creo que es la mejor, pero no puedo contestar por el resto de partidos", ha zanjado.