Mónica García defiende que la presentación de Sumar lanza el mensaje de que hay una alternativa progresista posible

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata autonómica al 28M, Mónica García, ha sostenido que la presentación este domingo en Madrid de Sumar, con Yolanda Díaz al frente, lanza el mensaje de que aquí "hay otra alternativa progresista posible".

García ha confirmado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, que el domingo estará "apoyando y arropando a Yolanda Díaz". "Para el espíritu progresista es una muy buena noticia que se presente una candidatura aquí, en Madrid. Da un mensaje también de que hay otra alternativa progresista posible", ha remarcado. El del domingo será un acto que servirá para "recuperar la ilusión del espectro progresista". También "divertido", o así lo espera Mónica García.

La diputada autonómica no ha querido entrar en la conformación de la lista de Sumar porque ella está centrada en otras. "Ahora mismo las únicas listas que me preocupan son las listas de espera de la Comunidad de Madrid", ha contestado.

"En Más Madrid nuestro lugar en el mundo es Madrid, nuestra mayor aportación al espectro progresista es ganar las elecciones aquí, en Madrid, y cambiar el rumbo. Es sacar a la señora Isabel Díaz Ayuso y sus políticas, sacar al Partido Popular del gobierno de la Comunidad de Madrid", ha defendido.

Acudirán en Más Madrid el domingo "como acompañamiento a una candidatura para unas elecciones generales que se darán después" pero ellos tienen el "foco en Madrid y no va a salirse de Madrid". Mónica García no ha querido entrar en si acudirán o no dirigentes de Podemos porque no le gusta hablar de otras fuerzas políticas.

"Yo creo que a todas las personas progresistas nos hace ilusión este acto, nos hace ilusión que Yolanda Díaz dé un paso al frente. Es un acto necesario y nosotros vamos a estar ahí", ha declarado.