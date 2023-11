Mónica García elige como su director de gabinete a José Manuel López, primer candidato de Podemos en Madrid

Fue cesado como portavoz de la asamblea en plena pugna interna de Podemos cuando ambos militaban en el partido

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recuperado como su director de gabinete a José Manuel López, que fue el primer candidato de Podemos a las elecciones de Madrid de 2015 y portavoz parlamentario hasta que fue cesado de ese cargo en diciembre de 2016 en el marco de disputas internas de la formación.

Precisamente García coincidió como diputada con su nuevo jefe de gabinete en dicho en la bancada morada del parlamento madrileño, donde la nueva ministra ocupó también en su día la Presidencia del grupo.

Ambos estaban vinculados al denominado sector errejonista y García salió de la formación en la escisión de 2019 que dio lugar a Más Madrid, formación que lidera y por la que fue candidata en dos ocasiones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de José Manuel López, que es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Valencia, áreas donde ha ejercido parte de su labor profesional.

Luego, pasó a su etapa de diputado autonómico en la Asamblea de Madrid entre 2015 a 2019, mientras que entre 2020 y 2023 ha sido el director de Justicia 2023/PRTR en el Ministerio de Justicia.

El nuevo director de gabinete del Ministerio de Sanidad se ha destacado también como activista en movimientos sociales, además de ejercer como director de acción social en Cáritas Española, director técnico de la Fundación FOESSA, director del Centro de Estudios Económicos Tomillo y director de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Aparte, ha sido cooperante en Chile y Ecuador.

Por otro lado, López ha publicado artículos y un libro sobre diseño de políticas públicas, aparte de ser profesor honorífico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

En su etapa política padeció el conflicto interno entre el sector oficialista y el errejonista en Podemos, que llevó a la sustitución de su cargo de portavoz en la Asamblea en una ajusta votación en el seno del grupo parlamentario el 28 de diciembre de 2016. Su puesto entonces fue para la exdiputada Lorena Ruiz-Huerta que también con el tiempo salió del cargo.

López criticó su cese en su día y manifestó que Podemos no fue capaz de "gestionar su pluralidad", que mucha gente que votó a Podemos no entendía lo que estaba pasando con su destitución y que la unidad no podía implicar "uniformidad".

Con la creación de Más Madrid, López también siguió a Íñigo Errejón cuando impulsó la formación junto a la exalcaldesa Manuela Carmena pero no fue en su lista a las elecciones autonómicas de 2019.