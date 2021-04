Mónica García llama a votar a madrileños "de toda la vida" que se sienten "ajenos al vivir a la madrileña de Ayuso"

Más Madrid se define como la "brújula de la política madrileña" y aspiran al "gobierno de lo cotidiano"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha llamado a votar a los madrileños y madrileñas "de toda la vida" que se sienten "ajenos a este vivir a la madrileña de la señora (Isabel Díaz) Ayuso, que se basa en pisar al prójimo y la ley de la selva".

"Un voto por cada vez que te has tapado la cara por el bochorno de los políticos; un voto por cada vez que has dejado de ir al médico porque, total, te iban a dar cita dentro de un mes; un voto por cada vez que has llorado yendo o volviendo del trabajo; un voto por cada vez que has salido de casa de noche y has vuelto también de noche", ha instado la candidata desde Getafe en un encuentro con la militancia.

García ha definido a Más Madrid como la "brújula de la política madrileña" que aspira a ser desde la próxima semana "el gobierno de lo importante, de lo cotidiano". La candidata ha explicado cuál es el secreto para "no parar de subir en las encuestas", el que algunos han denominado "efecto Más Madrid", que no es otro que "hablar de las cosas importantes, cotidianas, las que le importan a los madrileños".

"A veces da la impresión de que la política habla de otras cosas, de cosas abstractas. Hay un abismo entre política y ciudadanía con ese discurso hueco, con fotos con un maniquí... La de Más Madrid es la política de lo importante y desde el 4 de mayo será el gobierno de lo importante y de lo cotidiano", ha afirmado.