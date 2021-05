Mónica García ofrece un gobierno que "anteponga la vida a los cálculos electoralistas"

"Arrasar (como dice Ayuso) es lo que dice el abusón del patio. 'Voy a cuidar' es lo que decimos nosotros", afirma

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha ofrecido un gobierno que "antepone la vida a los cálculos electoralistas" porque Madrid "son sus mayores, sus niños, es verde, su talento, sus cielos, sus parejas de todo tipo, es encontrarte a tu ex, es valiente, es abrazos".

"Y nos lo están robando", ha advertido en la Cuesta de Moyano, donde Mónica García ha cerrado su campaña electoral arropada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Después de hacer un alegato por el "lobby de los cualquiera", Mónica García se ha emocionado al hablar de sus compañeros del 12 de Octubre y recordar a "los profesionales de la sanidad que se han dejado la piel en la pandemia, a los pacientes de las UCI, a los más de 100.000 madrileños ingresados en hospitales". "Les debemos un gobierno que ponga la vida por delante de cálculos electoralistas", ha defendido.

Esto le ha llevado a cargar contra el "lema cañí" de la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, el de "hacer lo que a cada uno le dé la gana", que se traduce en la convocatoria de unas elecciones "irresponsables" para "gobernar con la ultraderecha".

"Dice (Ayuso) que va a arrasar. Esa película ya la hemos visto. Arrasar es lo que dice el chulo de barrio o el abusón del patio. Voy a cuidar es lo que decimos nosotros", ha contrastado.

EJEMPLOS DE "LO MALO CONOCIDO"

Tampoco ha obviado las palabras de la 'popular' Bea Fanjul, que llamó a votar a Ayuso porque es "lo malo conocido". "Lo malo conocido es abandonar a los mayores en las residencias, abandonar a los profesores, a los sanitarios, a las pymes. Lo malo son años de corrupción, de saqueo de las instituciones. Lo malo son cero leyes, cero presupuestos y cero ayudas", ha indicado.

Por contra, "lo bueno por conocer es hablar de lo que importa, de un gobierno que cuida, de un gobierno que no insulte a los más vulnerables, un gobierno humano, empático y decente. Son las gentes buenas con vocación de comunidad".

Mónica García ha defendido que "vivir a la madrileña no es egoísmo ni soberbia sino empatía y como en 1808 llenar las calles de bien común, en 2020 llenar los balcones y en 2021 las urnas". Y todo porque Madrid es "solidaridad y refugio, como ese instituto de Móstoles cuyos profesores hacen una colecta para pagar las tasas de la EvAU a sus alumnos".

García, como ya hiciera ayer, ha destacado que Madrid es el del "no a la guerra" y el de "no nos representan", por eso no hay "mejor homenaje al 15M en su décimo aniversario que un gobierno decente en la Puerta del Sol".