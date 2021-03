Mónica García pide respeto para Más Madrid y cree que fuerzas progresistas se entenderán

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha reivindicado "respeto" para la formación, cree que las fuerzas progresistas hablarán y ha llamado a que los partidos dejen de mirarse el ombligo para centrarse en lo que importa, los problemas de la ciudadanía y "echar a la señora (Isabel Díaz) Ayuso".

Mónica García ha estado respaldada en el PAU de Vallecas por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en un recorrido para denunciar públicamente la que a día de hoy sigue siendo una parcela sin uso, cuando se había prometido un centro de salud y se había cedido a la Comunidad el terreno hace ahora cinco años.

El vídeo del día Sánchez y Casado abren campaña madrileña con acusaciones de corrupción

Preguntada por la propuesta de unidad que hizo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Mónica García ha contestado que estaban preocupados por que los 'morados' no llegaran al 5 por ciento, lo que supondría volver al escenario de 2015, es decir, "miles de votos se podían ir a la basura".

Con la candidatura de Iglesias "ahora mismo no existe ese problema". "Tenemos tres candidaturas para ampliar el espectro de la gente progresista y decente que quiere echar a la señora Ayuso y esa tiene que ser nuestra principal prioridad, que es hablar de esto, de lo que está ocurriendo en la Comunidad, de solares que nunca fueron centros de salud o de ratios en las escuelas que prometió la señora Ayuso cuando ya ha dicho que el año próximo serán como las anteriores a la pandemia, lo que significa que se disminuye la calidad de la educación", ha enumerado.

A eso ha unido que "uno de cada dos mayores de la Comunidad no está siendo vacunado" o que Ayuso "ha priorizado el turismo de borrachera antes de cuidar a los mayores". "Son cosas a las que la señora Ayuso no quiere hacer frente y que nosotros estamos dispuestos", se ha comprometido.

Repreguntada por la propuesta de Iglesias, Mónica García ha remarcado que "había que respetar" el año que lleva Más Madrid haciendo frente a Ayuso durante la pandemia y los dos años recorridos "en las calles, en los centros de salud, en las AMPAS, en las residencias haciendo ese trabajo tanto de denuncia como de análisis".

"Más Madrid se merece el respeto de ser una fuerza política propia. He estado desde el primer momento dando la cara en la pandemia y creo que hemos siendo la única oposición en la Asamblea y en el Ayuntamiento", ha declarado la parlamentaria.

"NO PODEMOS SEGUIR MIRÁNDONOS EL OMBLIGO"

Mónica García, convencida de que todas las fuerzas políticas van a hablar, ha puesto en el centro la crisis social, económica y sanitaria. "Es lo que le preocupa a la gente, que no le preocupa si decimos, si yo dije o si tú me dijiste. No podemos seguir mirándonos el ombligo. Llevamos ya dos años trabajando en la Comunidad, nos la conocemos, conocemos sus deficiencias. Hemos hecho el diagnóstico, tenemos el tratamiento y nos vamos a centrar única y exclusivamente en eso", ha aseverado.

En cuanto a quién será el número dos de la candidatura de Más Madrid, Mónica García ha contestado que todavía no están en eso aunque la dirección dará "una respuesta ágil a la situación sobrevenida porque la señora Ayuso ha planteado una repetición electoral de una forma irresponsable, cuando ella misma decía que era una temeridad hacer unas elecciones".

"Desde Más Madrid no tenemos ningún problema en afrontar este reto con todo el talento, energía y trabajo que tenemos y llevamos hecho y no vamos a dedicarle mucho tiempo a nosotros. Vamos a dedicárselo al objetivo único e imprescindible de que la señora Ayuso y la señora (Rocío) Monasterio no se repartan las cartas, nuestro futuro y nuestras vidas", ha concluido.