Mónica García reprocha las "contradicciones" de Ayuso en un momento "insostenible": "Madrid no se merece este bochorno"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha censurado este viernes las "mentiras" y "contradicciones" de la Comunidad de Madrid y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, respeto a los contratos de emergencia durante la pandemia y especialmente al vinculado con el hermano de la mandataria autonómica y considera que la situación actual es "insostenible".

"Madrid no se merece este bochorno, no puede estar siempre a la espera de los que no saben gobernar sin mordidas", ha lanzado la portavoz en un vídeo difundido a los medios de comunicación.

Entiende que la presidenta "mintió ayer" y que hoy "no solo se esconde" sino que ha añadido "más dudas y sospechas" sobre la presunta comisión que habría cobrado su hermano.

"Evita hablar de todos los contratos. Deja entrever que usó la empresa de su amigo como testaferro. Admite haber incumplido el código ético de altos cargos de la Comunidad de Madrid y admite que comprar mascarillas por encima del precio del mercado", ha recapitulado la líder de Más Madrid.

García ha añadido que recuerda a los "múltiples casos" en el pasado de la Comunidad de Madrid que "nunca acabaron bien", pero ha matizado que en esta ocasión es "doblemente grave" porque tuvo lugar en el peor momento de la pandemia.