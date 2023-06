Mónica García respeta la decisión de Perpinyà y recuerda que el puesto de senador es rotatorio

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La líder autonómica de Más Madrid, Mónica García, ha mostrado su respeto por la decisión del diputado electo Pablo Gómez Perpinyà --no repetirá como senador por Madrid en esta legislatura y dimite tanto como coportavoz de la formación como de todos los órganos de dirección-- para recordar que el puesto de senador es rotario.

A su llegada al plenario que Más Madrid celebra para dirimir su apoyo a Sumar el 23J, García ha enmarcado la decisión alrededor de Perpinyà en la "absoluta normalidad".

"El puesto de senador es rotatorio. Durante dos años lo ocupó Eduardo Fernández Rubiño y luego lo ha ocupado Pablo Perpinyà. Ahora empieza una nueva época y lo ocupará otra persona que decidamos en el Grupo Parlamentario", ha trasladado a la prensa.

"Hoy la nueva dirección de Más Madrid en la Asamblea me ha informado que no cuenta conmigo para que siga siendo senador en la próxima legislatura. Una decisión que no esperaba, un poco triste en lo personal pero que acato como militante", ha escrito Perpinyà en su cuenta de Twitter.