Mónica García ve a Ayuso "cada vez más nerviosa por tapar su chapuza" con su "versión censora" en centros de salud

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha cuestionado este miércoles que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, esté "cada vez más nerviosa" por tapar "su chapuza" en la Sanidad Pública con su "versión censora" en centro de salud.

"Ya nos ha llegado la versión censora de la chapuza sanitaria de Ayuso. Quiere prohibir carteles en centros de salud. ¿También prohibirá en los que pone que no hay médico?", se ha preguntado la portavoz en declaraciones remitidas a los medios después de que el Gobierno regional haya dictado una resolución para garantizar un uso adecuado de los centros de salud.

Todo ello tras detectarse que durante el transcurso de la jornada laboral se están utilizando estos dispositivos para la recogida de firmas y otras actividades distintas a la atención sanitaria en el marco de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria que arrancó el pasado 21 de noviembre.

Para la líder de la oposición, Ayuso "cada vez está más nerviosa" y le ha planteado que si hiciera "la mitad de esfuerzo por resolver su chapuza que por intentar taparla, Madrid no sería el epicentro del caos sanitario". "Para Ayuso el problema son los carteles, para nosotros es que no haya médicos ni pediatras en centros de salud. No pasa por quitar carteles sino por cuidar nuestros profesionales y la Sanidad Pública", ha lanzado.