Mónica García ve posibilidad de disputar el Gobierno, no está en el sorpasso al PSOE y dejaría cargos orgánicos de ganar

Más Madrid estará presente el 28M "en el 92% de los municipios, que tendrán doble papeleta", municipal y autonómica

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata a la Presidencia regional, Mónica García, ve que su formación "está en disposición de disputar el gobierno" de la Comunidad con Isabel Díaz Ayuso, aunque reconoce que "no va a ser fácil", están centrados en el "primer puesto" y no en mantener el sorpasso al PSOE y, como su homóloga en la ciudad, Rita Maestre, abandonaría todo cargo orgánico de ganar las elecciones del 28 de mayo.

"Obviamente. Nos tomamos en serio las instituciones y tenemos una vocación de servicio público extremo. No me imagino ser alcalde y portavoz al mismo tiempo. Solo se puede compaginar si no se tiene más interés que ocupar un espacio de poder", ha lanzado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

García ha insistido en que Más Madrid está "en disposición de disputar el Gobierno" y no solo porque las encuestas abran esa posibilidad sino porque ellos no acometen "una política demoscópica" sino que trabajan por mejorar la vida de la gente.

En todo caso cree que el PP "ha perdido pie" con "propuestas fiscales anacrónicas y hasta con el modelo de país cuando dice que un gobierno es ilegítimo". "El PP pierde elecciones cuando pierde pie con la realidad, cuando se enfrenta a taxistas, sanitarios, a las mujeres, a los jóvenes", ha subrayado.

A LOBATO LE PIDE "RESPETO"

Lo que tiene claro es que las elecciones del 28-M "van a ir de Madrid", a pesar de que otros actores quieran hablar "de todo menos de Madrid". Su campaña pondrá "el acento en el sur" y ha reivindicado a Más Madrid como "la única alternativa real".

A eso ha sumado que han ido "ganando músculo como política alternativa a Ayuso" y están en disposición de asegurar que estarán el 28M "en el 92 por ciento de los municipios, que tendrán doble papeleta", municipal y automómica.

Y ante la sugerencia del socialista Juan Lobato de que las fuerzas progresistas más allá del PSOE se unan en una única candidatura para no perder votos, Mónica García le ha contestado pidiéndole "respeto". "Yo le pediría respeto y no me meto en otras organizaciones políticas", ha contestado, después de remarcar que Más Madrid "sube en las encuestas y está consiguiendo reconciliar a la gente con la política".