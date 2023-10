Mónica Hoyos se deshace en halagos hablando de su hija

MADRID, 29 (CHANCE)

Alejada de los medios de comunicación y feliz con su nueva vida en esta etapa, Mónica Hoyos reaparecía hace unos días ante nuestras cámaras en un conocido evento de Madrid y nos hablaba de cómo está. Entregada a los micrófonos, parece que por el momento sigue soltera y no está dispuesta en encontrar de nuevo el amor, pero... ¿tiene ganas de conocer a alguien?

Le da igual el sexo de su próxima pareja, pero sí le apetece empezar a conocer a una persona: "No lo he probado, pero te voy a decir una cosa, no lo descarto. A lo mejor hago un programa de novio o novia, no está tan mal. Déjame un teléfono aquí abajo aunque yo tengo unos filtros también te digo igual que para mí los tienen, yo también los tengo".

Cuando le preguntábamos por Miriam Saavedra, Mónica salía huyendo y dejaba claro que ese tema es del pasado: "ni me acuerdo por Dios, Victoria Federica, qué cambio madre mía, no amiga, estamos en un sitio que no se puede hablar de esas personas".

De la que sí que habla y muy orgullosa es de su hija, de quien asegura que "va a cambiar el mundo, política, absolutamente, tiene un carácter que no puedo creer, que hay que oírla hablar, un día espero que la escuches, que la escuchéis todos cada día me sorprende más. Ha sacado esa parte no me sorprende tanto su papá como yo nos dedicamos a lo que nos dedicamos, comunicación y al final ella lleva toda la vida mamando esto pero desde otro punto de vista. Ella es muy seria".

Y es que Mónica cree que su hija sería una buena presidenta, ya que "la veo como Ángela Merkel. Si le preguntas algunas cosas no vas a entender ni cómo ni por qué las sabe, pero las sabe. Las ha estudiado y además las averigua porque le gusta y cuando a alguien le gusta algo, hace todo lo posible por estar pendiente. Eso es como los novios cuando quieren algo tienen que estar".

Por último, le preguntábamos por la polémica portada que ha protagonizado Roca Rey y Victoria Federica junto a Tomás Páramo y María García de Jaime y nos ha confesado que cree que harían buena pareja: "Pues hacen buena pareja, no sé si lo son o no pero lo poquito que he visto ni tan mal. Que se una ese momento Perú España, maravilloso".