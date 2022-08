Mónica Hoyos, nerviosa ante su participación en 'Pesadilla en El Paraíso'

MADRID, 27 (CHANCE)

Estamos a punto de disfrutar del nuevo reality de Telecinco, 'Pesadilla en El Paraíso', y lo cierto es que ya está el casting casi cerrado. La última concursante confirmada es Lucía Dominguín, que seguro dará lo mejor de sí misma... entre todo el elenco, tenemos a Mónica Hoyos, que siempre que ha estado en un concurso de televisión nos ha dado momentos inolvidables, pero ¿cómo se encuentra?

Europa Press Reportajes ha hablado en exclusiva con Mónica Hoyos y nos ha confesado estar nerviosa ante su próxima participación en un reality: "nerviosa, sí". Eso sí, nos asegura que tener experiencia en otros formatos no le ayuda a ir más preparada: "no sabes a qué te enfrentas. Es la primera vez que vamos aquí. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes porque es el primer, la primera experiencia de este formato. Vamos a ver de qué va, vamos a probar".

Luna Lozano, su hija, tiene claro que su madre se llevará bien con todos sus compañeros de reality: "todos, mi madre es un cielo". Y es que será Carlos Lozano quien cuide a su hija mientras ella esté fuera: "Carlos tiene que ponerse las pilas y encargarse de todo lo que me encargo yo cuando estoy yo. Así que no tiene tarea". Mónica confía plenamente en que sabrá cuidar de ella por el carácter de su hija: "yo le doy un sí, le doy todo mi apoyo para que vaya más. Lo va a hacer bien, además, tiene una hija tiene una hija que se ha criado conmigo, entonces es como yo. Ella ya lo sabe todo".

Mónica nos ha desvelado que se ha negado a que Carlos le enseñe tareas típicas de la granja: "Carlos sí, me tendría que enseñar cosas de la granja que no me ha enseñado pero he preferido no aprender. Voy a aprender ahí" y se sorprende al saber que hay concursantes que se han preparado antes de ir al reality: "¿están haciendo eso? No lo sabía, yo no".

Lo único que espera Mónica es aguantar hasta las próximas Navidades dentro del programa: "hasta Navidades, que tenga que ir a ver a mi hija a Londres. Me quedo hasta Navidades. Vamos con todas las vacas, vamos con fe, señores. ¡Vamos a ganar! Y si no, por lo menos lo hemos intentado". Va a por todas y tiene claro que su objetivo es llegar hasta el final: "¡Team Mónica! Por favor, señores, este me toca a mí. Me van a perdonar pero es el tercero, tengo que ganarlo, ¿sí o no?".

Al preguntarle qué le parece que Miriam Saavedra opine sobre ella, responde: "¿sabes qué pasa? Que los personajes no son si no los conozco, no sé qué puedo decir". Mónica aprovecha nuestras cámaras para mandar un mensaje en contra de las personas que critican a los concursantes cuando no pueden defenderse aunque asegura que no va en contra de Miriam Saavedra: "una cosa importante, ya que estamos hablando de todo, me voy a ir porque me he quedado contigo aquí: para hacer televisión, no hay que menospreciar a nadie" y añade: "hay veces que fuera, como no te enteras, hay gente que al final, aprovecha ese tipo de momentos para intentar menospreciar tanto físicamente como mentalmente a la gente".