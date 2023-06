Mónica Hoyos nos confiesa cómo afronta la nueva etapa de su hija Luna

MADRID, 28 (CHANCE)

Aunque durante años la relación entre ambos fue bastante problemática en los platós de televisión, parece que el tiempo y su poca exposición mediática ha hecho que vuelvan a tener esa cordialidad que tenían al principio. Mónica Hoyos y Carlos Lozano están más unidos que nunca por un bien en común: su hija Luna.

Europa Press ha podido hablar con Mónica y nos ha desvelado que Carlos podría regresar pronto a la vida pública después de estar durante meses desaparecido de los platós de televisión: "Pronto, se está cuidando. Él, su big surprise, ya verás".

En cuanto a su hija Luna, Mónica nos ha confesado que están muy orgullosos de que haya elegido estudiar Ciencias Políticas: "teniendo las posibilidades de haber seguido nuestros pasos, el paso del padre, mío, rostros populares de la tele, que lo ha tenido fácil porque le han llamado mil veces, ella quería tener y ha tenido voz propia".

Su hija se marchará a Londres a estudiar, algo para lo que no está preparada: "A Londres, sí. Pero bueno, no está lejos, está cerquita" y nos confesaba que lo lleva "mal, mal. Sí". Sin embargo nos ha desvelado que Carlos le ha transmitido mucha tranquilidad ya que él también vivió algo parecido en su adolescencia.

"El padre me dice todo el rato 'tienes que dejarla porque los niños son así' y me cuenta su historia de cuando él se fue con dieciocho años" nos confesaba Mónica, a lo que ella le contesta: "'mira, no es lo mismo, es diferente'". Parece que ahora amos viven un buen momento personal y han encontrado un equilibrio alejados de las polémicas que protagonizaron en su día.