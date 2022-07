Mónica Martín Luque, su vida al margen de la Casa Real: "Es casi mucho mejor vivir tranquila, en el anonimato"

MADRID, 30 (CHANCE)

Desde hace años, Mónica Martín Luque se encuentra fuera del foco mediático. La diseñadora de lámparas, ha confesado once años después de separarse de Fernando Gómez-Acebo, cómo era su vida cuando formaba parte de la Familia Real.

La empresaria ha reconocido lo mucho que disfrutaba acudiendo a los eventos como parte de la Casa Real: "Era divertido, sí claro". Aunque también reconoce que no lo echa de menos, ya que valora llevar una vida discreta y lejos de las cámaras: "Es casi mucho mejor vivir tranquila, en el anonimato. Es otra historia, de verdad que es un lujo vivir en el anonimato".

Comenta que nunca se acostumbró a lidiar con los medios de comunicación en los eventos a los que acudía: "El momento de photocall, salir en prensa es verdad que me impactaba cada día. No me acostumbraba nunca, me seguía impresionando".

Asegura que la Infanta Pilar de Borbón fue una mujer tremendamente divertida a pesar de tener un fuerte carácter: "Era una mujer muy divertida, súper divertida. No te puedes imaginar. La gente piensa que era una señora muy seria. Mucho carácter, tenía mucho carácter pero era muy divertido".

Actualmente, la empresaria se está dedicando a su huerta y a plantar hortalizas, algo que a su pareja le encanta. Además, no duda que la vida de campo es todo lo que necesita para ser feliz: "Dame una huerta, una oveja y una vaca y soy la tía más feliz del mundo, te lo juro".