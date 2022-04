Mónica Oltra descarta dimitir tras pedir un juzgado imputarla porque "no hay delito": "La verdad solo tiene un camino"

Subraya que "la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales" y ve al PP "rabioso" al exigir su cese

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consellera de Igualdad valenciana, Mónica Oltra, ha subrayado este viernes que no contempla dimitir tras solicitar un juzgado su imputación al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad por el caso del encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, dado que no ha cometido ningún delito y la "verdad solo tiene un camino".

En este sentido, ha aseverado que no hay "ninguna razón" para su renuncia y que siempre ha defendido que "la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales", además de reiterar que no ha cometido ninguna ilegalidad.

También ha negado rotundamente que haya participado en ningún encubrimiento de esos abusos sexuales, ha criticado que la causa parte de una querella de la "extrema derecha" y ha pronosticado que no habrá posibilidad de una hipotética sentencia condenatoria en su contra.

Así se ha pronunciado Oltra en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Madrid en una mesa redonda sobre 'Marcos jurídicos autonómicos y la Ley Trans estatal', preguntada por su valoración sobre la petición cursada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

"Todas las personas que han desfilado por el juzgado han dejado claro que aquí no ha habido ni órdenes, ni instrucciones ni nada que no fuera dejarles trabajar en libertad y desde la profesionalidad", ha reivindicado la vicepresidenta valenciana al destacar que "no hay ni un solo indicio de lo que no existe", pues no hay "ni delito ni indecencia" en actuación.

EL PP ESTÁ "RABIOSO" PORQUE DESTAPARON SU "CORRUPCIÓN"

Cuestionada sobre las peticiones de dimisión vertidas desde la oposición y, en particular, por el PP de Valencia, Oltra ha asegurado que no va a renunciar a su cargo "ni por esto" --en relación a la solicitud de imputación-- ni por la exigencia de los populares, que "están rabiosos".

"Están rabiosos porque hemos trabajado mucho para que se vea todo ese desastre de corrupción, de malversación y en desviar el dinero de los valencianos mientras no había dinero para dependencia, para la discapacidad ni las familias (...) con todos los saqueos que montaban", ha replicado, para incidir después que el PP está molesto y demanda su dimisión porque Compromís les desenmascaró.

Oltra ha enmarcado dentro de la normalidad la solicitud del juzgado de pedir que comparezca en calidad de imputada, dado que ya han desfilado varios cargos de su Consellería en esa "pirámide de investigación" y solo "falta ella".

"Y como el juez no puede llamarme directamente lo deriva al Tribunal Superior de Justicia, es la normalidad dentro de un trabajo de investigación concienzudo y prolijo, y allí iré a explicar lo mismo que llevo explicando desde hace mucho tiempo, porque la verdad solo tiene un camino", ha zanjado.